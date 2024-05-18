С Троицей 2024 — душевные поздравления своими словами, красивые открытки и картинки

Священник окропляет святой водой верующих на праздник Троицы. Фото: AFP

В это воскресенье, 19 мая, верующие западного обряда отмечают великий праздник Троицы, являющийся символом единства, любви и сообщества в христианской вере. Эту дату всегда встречают с особым торжеством и вниманием. Верующие обязательно поздравляют друг друга, желают здоровья, добра, любви и благодати Божией.

Специально к празднику Новини.LIVE подготовили красивые и душевные поздравления с Троицей 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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Троица 2024 — поздравления в прозе и своими словами

От всего сердца поздравляю вас в этот светлый день с праздником Святой Троицы! Пусть он принесет в ваш дом уют, мир и гармонию!

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Всем сердцем и душой желаю добра в чистый и светлый день Святой Троицы. Пусть он дарит радость и исцеление, веточки березы прогоняют из жизни все плохое, а хорошее непременно останется и умножится!

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С праздником Троицы! Пусть торжественный церковный колокольный звон наполнит душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду.

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Желаю, чтобы Дух Святой вдохновлял вас на добрые дела, наполнял сердца любовью к ближним, даровал каждому желание исполнять волю Божию, нес счастье от Бога и уверенность в будущем! Поздравляю с Троицей!

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Поздравляю с Троицей! Желаю, чтобы Святая Троица оберегала вас от горя, несчастья и злых людей. Пусть здоровье будет крепким, а вера в мир несокрушима!

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Примите мои искренние поздравления с величественным праздником Троицы! Пусть этот день вдохновляет на добрые дела, наполняет сердце любовью к ближним, дарит семейный уют и благополучие, несет счастье и уверенность в будущем.

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Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник желаю мира и счастья в жизни, блага и порядка в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!

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Счастья, здоровья, радости, благополучия, мира и добрых чудес! Поздравляю с праздником Святой Троицы!

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Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни все процветало!

С Троицей 2024 — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Вітаю з Трійцею!

***

На свято Трійці вам бажаю

Любові, радості, добра,

Хай миру й спокою без краю

Дарує світла ця пора!

***

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

Чебрець, любисток, листя клена –

Сьогодні все навкруг зелене!

Тож хай на ці Зелені свята

Вам буде радості багато!

Поздравление с Троицей в душевных открытках 2024 года

Поздравление с Троицей в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Троицей. Фото: zakarpattyachko.com.ua

Поздравление с Троицей. Фото: maximum.fm

Поздравление с Троицей. Фото: telegraf.com.ua

Поздравление с Троицей. Фото: google.com

Видеопоздравления с Троицей 2024 года

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