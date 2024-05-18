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Поздравления с Троицей 2024 — красивые открытки, стихи и проза к светлому празднику

18 мая 2024 21:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Троицей 2024 — душевные поздравления своими словами, красивые открытки и картинки
Священник окропляет святой водой верующих на праздник Троицы. Фото: AFP
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В это воскресенье, 19 мая, верующие западного обряда отмечают великий праздник Троицы, являющийся символом единства, любви и сообщества в христианской вере. Эту дату всегда встречают с особым торжеством и вниманием. Верующие обязательно поздравляют друг друга, желают здоровья, добра, любви и благодати Божией.

Специально к празднику Новини.LIVE подготовили красивые и душевные поздравления с Троицей 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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Троица 2024 — поздравления в прозе и своими словами

От всего сердца поздравляю вас в этот светлый день с праздником Святой Троицы! Пусть он принесет в ваш дом уют, мир и гармонию!

***

Всем сердцем и душой желаю добра в чистый и светлый день Святой Троицы. Пусть он дарит радость и исцеление, веточки березы прогоняют из жизни все плохое, а хорошее непременно останется и умножится!

***

С праздником Троицы! Пусть торжественный церковный колокольный звон наполнит душу вдохновением и радостью, укрепит веру и подарит надежду.

***

Желаю, чтобы Дух Святой вдохновлял вас на добрые дела, наполнял сердца любовью к ближним, даровал каждому желание исполнять волю Божию, нес счастье от Бога и уверенность в будущем! Поздравляю с Троицей!

***

Поздравляю с Троицей! Желаю, чтобы Святая Троица оберегала вас от горя, несчастья и злых людей. Пусть здоровье будет крепким, а вера в мир несокрушима!

***

Примите мои искренние поздравления с величественным праздником Троицы! Пусть этот день вдохновляет на добрые дела, наполняет сердце любовью к ближним, дарит семейный уют и благополучие, несет счастье и уверенность в будущем.

***

Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник желаю мира и счастья в жизни, блага и порядка в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!

***

Счастья, здоровья, радости, благополучия, мира и добрых чудес! Поздравляю с праздником Святой Троицы!

***

Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни все процветало!

С Троицей 2024 — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!

***

В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Вітаю з Трійцею!

***

На свято Трійці вам бажаю
Любові, радості, добра,
Хай миру й спокою без краю
Дарує світла ця пора!

***

Трійцю весело стрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Миру нашій Україні!

***

Чебрець, любисток, листя клена –
Сьогодні все навкруг зелене!
Тож хай на ці Зелені свята
Вам буде радості багато!

Поздравление с Троицей в душевных открытках 2024 года

Поздравление с Троицей 2024
Поздравление с Троицей в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
С Троицей 2024 – душевные поздравления 19 мая
Поздравление с Троицей в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
С Троицей 2024 – душевные поздравления в картинках
Поздравление с Троицей в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
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Поздравление с Троицей в 2024 году. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Троицей в душевных открытках 2024 года
Поздравление с Троицей. Фото: zakarpattyachko.com.ua
С Троицей 2024 — красивые поздравления
Поздравление с Троицей. Фото: maximum.fm
С Троицей 2024 — красивые поздравления в открытках
Поздравление с Троицей. Фото: telegraf.com.ua
Троица 2024 —
Поздравление с Троицей. Фото: google.com

Видеопоздравления с Троицей 2024 года

 

 

 

Раньше мы писали, когда украинцы будут отмечать Вознесение Господне в 2024 году.

Напомним, мы рассказывали, когда будет Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.

Также рекомендуем узнать, какие церковные праздники будем отмечать в мае 2024 года.

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