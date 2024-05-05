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Привітання з Великоднем 2024 — красиві картинки та листівки зі святом

5 травня 2024 05:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Великоднем 2024 — душевні картинки і листівки для рідних і близьких на 5 травня
Українці у церкві на Великдень. Фото: Олександр Гончаров/Апостроф
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю неділю, 5 травня, православні українці відзначають Світле Христове Воскресіння або Великдень. Цей день наповнений великою радістю та надією. У свято заведено вітати один одного та бажати миру, щастя та добра. 

Новини.LIVE спеціально до Великодня підготував яскраві, душевні та красиві листівки й картинки з привітаннями.

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Не забудьте привітати найрідніших, близьких, друзів та знайомих, а також подякувати українським захисникам та захисницям за змогу зустрічати Світле Христове Воскресіння. 

Привітання з Великоднем 2024 — душевні та красиві листівки для рідних та близьких 

Великдень — одне з найдавніших і найважливіших християнських свят. Його відзначають на честь Воскресіння Ісуса Христа. Свято є символом перемоги життя над смертю, надії на вічне життя та віру у спасіння.

Листівка на Великдень з добрими побажаннями та щирими привітаннями обов'язково подарує святковий настрій та щиру посмішку. 

Привітання з Великоднем 2024 — душевні та красиві листівки
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 2024 — картинки
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 2024 — листівки
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 2024 — побажання у листівках на 5 травня
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
Великдень 2024 — привітання у листівках
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
Великдень 5 травня 2024 року — привітання у листівках
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 2024 — красиві картинки
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 2024 — красиві листівки
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
З Великоднем 2024 — душевні картинки
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
З Великоднем 2024 — душевні листівки на 5 травня
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
Великдень 2024 – привітання у яскравих листівках на 5 травня
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE
Великдень 2024 — привітання у листівках для українців
Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Великдень 2024 — привітання у листівках для українських захисників та захисниць 

Ми підготували для вас патріотичні, теплі та щирі привітання з Великоднем у листівках. Ці картинки з побажаннями та подякою можна відправити військовим, які зараз боронять нашу країну на фронті та роблять усе, щоб ворог назавжди пішов з нашої землі. 

Це чудовий спосіб виразити свою подяку та любов, а також підтримати зв'язки з близькими, друзями та знайомими, які зараз не можуть бути поруч.

Великдень 2024 — привітання у листівках для українських захисників та захисниць
Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем для військових ЗСУ 2024 року
Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
З Великоднем 2024 — душевні картинки для ЗСУ
Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 2024 — душевні та красиві листівки для ЗСУ
Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 2024 — душевні та красиві листівки для українських військових
Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 5 травня для ЗСУ
Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Великоднем 2024 — красиві картинки для захисників та захисниць
Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
Як красиво привітати рідних, близьких, друзів та знайомих з Великоднем 2024 року — зворушливі та красиві листівки
Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Великоднем 2024 року 

Відеопривітання на Великдень 2024 року обов'язково додадуть святкового настрою. Обирайте відео собі до душі та сміливо відправляйте близьким, друзям та знайомим. 

 

 

 

 

Раніше ми писали, чому на свято Великдень в Україні заведено говорити "Христос Воскрес!". 

Нагадаємо, ми розповідали, звідки з'явилася традиція битися яйцями на Великдень.

Також радимо дізнатися, чим відрізняються українські писанки від крашанок та якими яйцями грають у "навбитки".

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Великдень-2024
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