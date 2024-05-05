З Великоднем 2024 — душевні картинки і листівки для рідних і близьких на 5 травня

Українці у церкві на Великдень. Фото: Олександр Гончаров/Апостроф

У цю неділю, 5 травня, православні українці відзначають Світле Христове Воскресіння або Великдень. Цей день наповнений великою радістю та надією. У свято заведено вітати один одного та бажати миру, щастя та добра.

Новини.LIVE спеціально до Великодня підготував яскраві, душевні та красиві листівки й картинки з привітаннями.

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Не забудьте привітати найрідніших, близьких, друзів та знайомих, а також подякувати українським захисникам та захисницям за змогу зустрічати Світле Христове Воскресіння.

Привітання з Великоднем 2024 — душевні та красиві листівки для рідних та близьких

Великдень — одне з найдавніших і найважливіших християнських свят. Його відзначають на честь Воскресіння Ісуса Христа. Свято є символом перемоги життя над смертю, надії на вічне життя та віру у спасіння.

Листівка на Великдень з добрими побажаннями та щирими привітаннями обов'язково подарує святковий настрій та щиру посмішку.

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем 2024. Фото: Новини.LIVE

Великдень 2024 — привітання у листівках для українських захисників та захисниць

Ми підготували для вас патріотичні, теплі та щирі привітання з Великоднем у листівках. Ці картинки з побажаннями та подякою можна відправити військовим, які зараз боронять нашу країну на фронті та роблять усе, щоб ворог назавжди пішов з нашої землі.

Це чудовий спосіб виразити свою подяку та любов, а також підтримати зв'язки з близькими, друзями та знайомими, які зараз не можуть бути поруч.

Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Великоднем для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Великоднем 2024 року

Відеопривітання на Великдень 2024 року обов'язково додадуть святкового настрою. Обирайте відео собі до душі та сміливо відправляйте близьким, друзям та знайомим.

Раніше ми писали, чому на свято Великдень в Україні заведено говорити "Христос Воскрес!".

Нагадаємо, ми розповідали, звідки з'явилася традиція битися яйцями на Великдень.

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