С Пасхой 2024 — душевные картинки и открытки для родных и близких на 5 мая

Украинцы в церкви на Пасху. Фото: Александр Гончаров/Апостроф

В это воскресенье, 5 мая, православные украинцы отмечают Светлое Христово Воскресение или Пасху. Этот день наполнен радостью и надеждой. В праздник принято поздравлять друг друга и желать мира, счастья и добра.

Новини.LIVE специально к Пасхе подготовил яркие, душевные и красивые открытки и картинки с поздравлениями.

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Не забудьте поздравить самых родных, близких, друзей и знакомых, а также поблагодарить украинских защитников и защитниц за возможность встречать Светлое Христово Воскресение.

Поздравления с Пасхой 2024 — душевные и красивые открытки для родных и близких

Пасха — один из самых древних и важнейших христианских праздников. Его отмечают в честь Воскресения Иисуса Христа. Праздник является символом победы жизни над смертью, надежды на вечную жизнь и веру в спасение.

Пасхальная открытка с добрыми пожеланиями и искренними поздравлениями обязательно подарит праздничное настроение и искреннюю улыбку.

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой 2024. Фото: Новини.LIVE

Пасха 2024 — поздравления в открытках для украинских защитников и защитниц

Мы подготовили для вас патриотические, теплые и искренние поздравления с Пасхой в открытках. Эти картинки с пожеланиями можно отправить военным, которые сейчас защищают нашу страну на фронте и делают все, чтобы враг навсегда ушел с нашей земли.

Это отличный способ выразить свою благодарность и любовь, а также поддержать связь с близкими, друзьями и знакомыми, которые сейчас не могут быть рядом.

Поздравление с Пасхой для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Пасхой для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Пасхой 2024 года

Видеопоздравления на Пасху 2024 года обязательно добавят праздничного настроения. Выбирайте видео по душе и смело отправляйте близким, друзьям и знакомым.

Ранее мы писали, почему на праздник Пасхи в Украине принято говорить "Христос Воскрес!".

Напомним, мы рассказывали, откуда появилась традиция биться яйцами на Пасху.

Также советуем узнать, чем отличаются украинские писанки от крашанок и какими яйцами играют в "набитки".