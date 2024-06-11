Обряд на гроші — як залучити багатство за допомогою мигдалю

Дівчина тримає мигдаль у руці. Фото: istockphoto.com

Відповідно до езотеричних вчень, кожен предмет має свою особливу енергію, яка може бути налаштована як на позитив, так і на негатив. Деякі речі здатні допомагати людині залучати у своє життя гроші та удачу. Це може здатися дивним, але одним із таких продуктів є горіхи. Якщо провести правильний ритуал з певним сортом горіха можна налаштувати потік енергії спрямований на збагачення, успіх, натхнення тощо.

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Обряд з фундуком для творчих особистостей

Як вже зазначалося вище, кожен сорт горіха має свої власні властивості, які здатні впливати на енергетику навколишнього простору та відповідно людей.

Так, до прикладу, фундук вважається чудовим амулетом для творчих людей, оскільки він допомагає знайти натхнення та створити шедеври.

Можна поставити невелику мисочку з фундуком у зоні, де ви зазвичай займаєтеся творчістю. Можна купити прикрасу з цим маленьким горішком або повісти малюнок над робочим місцем.

Фундук у шкарлупі. Фото: google.com

Як залучити багатство за допомогою мигдалю

Мигдаль, згідно з вченнями, приносить удачу та багатство. Щоб налаштувати енергетичний потік на збагачення, експерти радять носити кілька горішків у кишені.

Миска з горіхами. Фото: depositphotos.com

Як стати успішним за допомогою каштану

Каштан — це символ успіху і процвітання, тому його рекомендується носити з собою тим, хто прагне досягти великих висот у житті.

Можна брати як кінський каштан, так і їстівний. Кладучи його собі до кишені сумочки, уявіть як він наче магніт притягує до вас успіх та нові можливості.

Їстівний каштан. Фото: pexels.com

Для чого класти жолуді на підвіконня

Езотерики радять класти жолуді на підвіконня під час першого дня повного Місяця. Це може допомогти привабити у дім достаток. Їх також можна носити з собою у сумці, щоб привабити удачу та залучити до себе розкіш і багатство.

Жолуді у калюжі. Фото: istockphoto.com

Що треба зробити з волоським горіхом, щоб залучити у дім гармонію та достаток

Зазвичай волоські горіхи ставлять у гарній вазі на столі, можна як чищені, так і у шкарлупі. Вони вважаються символом родючості та багатства і можуть допомогти залучити у ваш дім гармонію та достаток.

Волоські горіхи у долонях. Фото: depositphotos.com

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