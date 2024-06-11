Обряд на деньги — как привлечь богатство с помощью миндаля

Девушка держит миндаль в руке. Фото: istockphoto.com

Согласно эзотерическим учениям, каждый предмет имеет свою особую энергию, которая может быть настроена как на позитив, так и на негатив. Некоторые вещи способны помогать человеку привлекать в свою жизнь деньги и удачу. Это может показаться странным, но одним из таких продуктов являются орехи. Если провести правильный ритуал с определенным сортом ореха, можно настроить поток энергии, направленный на обогащение, успех, вдохновение и т.д.

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Обряд с фундуком для творческих личностей

Как уже отмечалось выше, каждый сорт ореха имеет свои собственные свойства, способные влиять на энергетику окружающего пространства и соответственно людей.

Так, например, фундук считается отличным амулетом для творческих людей, поскольку он помогает найти вдохновение и создавать шедевры.

Можно поставить небольшую миску с фундуком в зоне, где вы обычно занимаетесь творчеством. Можно купить украшение с этим маленьким орешком или повести рисунок над рабочим местом.

Фундук в скорлупе. Фото: google.com

Как привлечь богатство с помощью миндаля

Миндаль, согласно учениям, приносит удачу и богатство. Чтобы настроить энергетический поток на обогащение, эксперты советуют носить несколько орешков в кармане.

Миска с орехами. Фото: depositphotos.com

Как стать успешным с помощью каштана

Каштан — это символ успеха и процветания, поэтому его рекомендуется носить с собой тем, кто стремится достичь больших высот в жизни.

Можно брать как конский каштан, так и съедобный. Кладя его себе в карман сумочки, представьте как он будто магнит притягивает к вам успех и новые возможности.

Съедобный каштан. Фото: pexels.com

Для чего класть желуди на подоконник

Эзотерики советуют класть желуди на подоконник во время первого дня полной Луны. Это может помочь привлечь в дом изобилие. Их можно носить с собой в сумке, чтобы привлечь удачу, а также роскошь и богатство.

Желуди в луже. Фото: istockphoto.com

Что нужно сделать с грецким орехом, чтобы привлечь в дом гармонию и достаток

Обычно грецкие орехи ставят в красивой вазе на столе, можно как чистые, так и в скорлупе. Они считаются символом плодородия, ума и богатства и могут помочь вовлечь в ваш дом гармонию и достаток.

Грецкие орехи в ладонях. Фото: depositphotos.com

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