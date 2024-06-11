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Ритуал на деньги, о котором вы не знали и при чем здесь миндаль

11 июня 2024 20:54
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Обряд на деньги — как привлечь богатство с помощью миндаля
Девушка держит миндаль в руке. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Согласно эзотерическим учениям, каждый предмет имеет свою особую энергию, которая может быть настроена как на позитив, так и на негатив. Некоторые вещи способны помогать человеку привлекать в свою жизнь деньги и удачу. Это может показаться странным, но одним из таких продуктов являются орехи. Если провести правильный ритуал с определенным сортом ореха, можно настроить поток энергии, направленный на обогащение, успех, вдохновение и т.д.

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Рассказываем об особых обрядах с орехами, которые изменят вашу жизнь к лучшему.

Обряд с фундуком для творческих личностей

Как уже отмечалось выше, каждый сорт ореха имеет свои собственные свойства, способные влиять на энергетику окружающего пространства и соответственно людей.

Так, например, фундук считается отличным амулетом для творческих людей, поскольку он помогает найти вдохновение и создавать шедевры.

Можно поставить небольшую миску с фундуком в зоне, где вы обычно занимаетесь творчеством. Можно купить украшение с этим маленьким орешком или повести рисунок над рабочим местом.

 

Обряд с фундуком для творческих личностей
Фундук в скорлупе. Фото: google.com

Как привлечь богатство с помощью миндаля

Миндаль, согласно учениям, приносит удачу и богатство. Чтобы настроить энергетический поток на обогащение, эксперты советуют носить несколько орешков в кармане.

 

Как привлечь богатство с помощью миндаля
Миска с орехами. Фото: depositphotos.com

Как стать успешным с помощью каштана

Каштан — это символ успеха и процветания, поэтому его рекомендуется носить с собой тем, кто стремится достичь больших высот в жизни.

Можно брать как конский каштан, так и съедобный. Кладя его себе в карман сумочки, представьте как он будто магнит притягивает к вам успех и новые возможности.

 

Как стать успешным с помощью каштана
Съедобный каштан. Фото: pexels.com

Для чего класть желуди на подоконник

Эзотерики советуют класть желуди на подоконник во время первого дня полной Луны. Это может помочь привлечь в дом изобилие. Их можно носить с собой в сумке, чтобы привлечь удачу, а также роскошь и богатство.

 

Для чего класть желуди на подоконник
Желуди в луже. Фото: istockphoto.com

Что нужно сделать с грецким орехом, чтобы привлечь в дом гармонию и достаток

Обычно грецкие орехи ставят в красивой вазе на столе, можно как чистые, так и в скорлупе. Они считаются символом плодородия, ума и богатства и могут помочь вовлечь в ваш дом гармонию и достаток.

 

Что нужно сделать с грецким орехом, чтобы привлечь в дом гармонию и достаток
Грецкие орехи в ладонях. Фото: depositphotos.com

Раньше мы писали, когда летнее солнцестояние в 2024 году, какие существуют традиции и важные запреты в этот день.

Напомним, мы рассказывали, когда ждать сатанинские дни в июне 2024 года и как их пережить без негативных последствий.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на июнь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца лета.

орехи
суеверия
миндаль
деньги
приметы
ритуалы

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