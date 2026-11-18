Улица и дома на Подоле с запряженной повозкой, 1852 год. Фото: Роджер Фентон

Пейзажи Киева когда-то выглядели совсем иначе. Вместо многоэтажек стояли небольшие деревянные домики, а по неасфальтированным дорогам ездили запряженные лошадьми повозки. Но точно так же возвышались над холмами величественные храмы. Именно такой запечатлел столицу Украины иностранец, приехавший в город 174 года назад. Он даже не догадывался, насколько ценными станут его снимки для будущих поколений киевлян.

Уникальную подборку восстановленных и колоризованных фотографий 1852 года опубликовал Telegram-канал "Київ, жива історія".

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Кто сделал первые фотографии Киева

Одни из самых старых сохранившихся фотографий украинской столицы сделал британский фотограф Роджер Фентон. Он приехал в город не ради архитектурных памятников. В 1852 году его пригласил британский инженер Чарльз Виньоль, который руководил строительством Николаевского цепного моста через Днепр.

Фотограф должен был запечатлеть масштабное строительство, но при этом снимал городские пейзажи. Для работы он использовал тогдашнюю технологию бумажных негативов.

Впоследствии Фентон стал всемирно известен благодаря фотографиям Крымской войны 1855 года.

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Как выглядел Киев в 1852 году

На снимках можно рассмотреть Подол, старинную застройку и панораму правого берега Днепра со стороны Труханова острова. Среди работ есть и фотография Михайловского золотоверхого монастыря.

Особенно поражает, насколько просторным кажется город. На склонах значительно меньше домов, а знакомые архитектурные памятники возвышаются над невысокой застройкой.

Опубликованные в сети цветные версии старинных снимков отреставрированы и колоризованы. Оригиналы были монохромными.

Монастырь и колокольня на Подоле в Киеве, 1852 год. Фото: Roger Fenton

Панорама Подола в Киеве с рекой Днепр, 1852 год. Фото: Роджер Фентон

Первая почтовая станция на дороге из Киева в Москву, 1852 год. Фото: Роджер Фентон

Киево-Печерская лавра и холмы правого берега Днепра, снятые с левого берега, 1852 год. Фото: Роджер Фентон

Вид на правый берег Днепра и южную часть Киево-Печерской лавры, 1852 год. Фото: Роджер Фентон

Михайловский золотоверхий монастырь, 1852 год. Фото: Роджер Фентон

Старый деревянный дом в Киеве, 1852 год. Фото: Роджер Фентон

Дом на кручах над Днепром в Киеве, 1852 год. Фото: Роджер Фентон

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