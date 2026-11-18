Вулиця та будинки на Подолі з запряженим возом, 1852 рік. Фото: Roger Fenton

Краєвиди Києва колись мали зовсім інший вигляд. Замість багатоповерхівок стояли невеличкі дерев'яні будиночки, а неасфальтованими дорогами їздили запряжені кіньми вози. Але так само височіли над пагорбами величні храми. Таким столицю України зафільмував іноземець, який приїхав у місто 174 роки тому. Він навіть не здогадувався, наскільки цінними стануть його знімки для майбутніх поколінь киян.

Унікальну добірку відновлених та колоризованих фотографій 1852 року опублікував Telegram-канал "Київ, жива історія".

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Хто зробив перші фотографії Києва

Одні з найдавніших збережених фотографій української столиці зробив британський фотограф Роджер Фентон. Він приїхав до міста не заради архітектурних пам'яток. У 1852 році його запросив британський інженер Чарльз Віньоль, який керував будівництвом Миколаївського ланцюгового мосту через Дніпро.

Фотограф мав зафіксувати масштабне будівництво, але водночас знімав міські краєвиди. Для роботи він використовував тогочасну технологію паперових негативів.

Згодом Фентон став всесвітньо відомим завдяки фотографіям Кримської війни 1855 року.

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Який вигляд мав Київ у 1852 році

На світлинах можна роздивитися Поділ, старовинну забудову та панораму правого берега Дніпра з боку Труханового острова. Серед робіт є і фотографія Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Особливо вражає, наскільки просторим здається місто. На схилах значно менше будинків, а знайомі архітектурні пам'ятки височіють над невисокою забудовою.

Опубліковані в мережі кольорові версії старовинних кадрів відреставровані та колоризовані. Оригінали були монохромними.

Монастир та дзвіниця на Подолі в Києві, 1852 рік. Фото: Roger Fenton

Панорама Подолу в Києві разом із річкою Дніпро, 1852 рік. Фото: Roger Fenton

Перша поштова станція на дорозі з Києва до Москви, 1852 рік. Фото: Roger Fenton

Києво-Печерська лавра та пагорби правого берега Дніпра, зняті з лівого берега, 1852 рік. Фото: Roger Fenton

Вид на правий берег Дніпра та південну частину Києво-Печерської лаври, 1852 рік. Фото: Roger Fenton

Михайлівський золотоверхий монастир, 1852 рік. Фото: Roger Fenton

Старий дерев'яний будинок в Києві, 1852 рік. Фото: Roger Fenton

Хата на кручах над Дніпром у Києві, 1852 рік. Фото: Roger Fenton

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