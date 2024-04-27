Лазарева суббота 27 апреля 2024 — открытки, искренние поздравления в прозе и стихах

Сегодня Лазарева суббота — трогательные поздравления и красивые открытки
Традиционно за 8 дней до Пасхи верующие отмечают большой церковный праздник — Лазареву субботу. В этом году она выпадает на 27 апреля. В этот день принято вспоминать чудо воскресения Иисусом Христом святого Лазаря. Также христиане готовят веточки вербы для освящения и поздравляют друг друга теплыми словами.
Новини.LIVE сделал трогательную и красивую подборку поздравлений в стихах, прозе и открытках.
С Лазаревой субботой — трогательные поздравления в прозе и своими словами
Сегодня хочу от чистого сердца поздравить тебя и пожелать счастья и большой надежды. Ведь именно в этот день Иисус совершил великое чудо, воскресив святого Лазаря. Пусть вера в чудеса и добро всегда согревает твое сердце и душу. С праздником!
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С Лазаревой субботой! Пусть чудо воскресения святого Лазаря внушает в сердце истинную надежду, а свет этого праздника озаряет душу добром, наполняет ее благодатным спокойствием, миром и радостью.
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Поздравляю с Лазаревой субботой! Пусть светлая надежда не покидает вас, добро озаряет, а Господь дарует благо. Желаю мира, счастья и маленького рая.
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С наступлением Вербной субботы, днем чудесного воскресения праведного Лазаря Иисусом Христом. Пусть же все члены семьи будут здоровы, а недуги всегда обходят стороной.
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В этот прекрасный день поздравляю с праздником Лазаревой субботы! От всего сердца желаю добра и счастья вам и всей вашей семье, здоровья, любви, радости и хорошего настроения.
В Лазареву субботу желаю мира и покоя, любви и счастья, рая на земле и светлой надежды в душе. С праздником!
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Пусть в вашей жизни никогда не будет горя, а хорошие моменты радуют всегда! Поздравляю с Лазаревой субботой!
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Пусть вера делает тебя сильнее, пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса. Будь славным и добрым человеком. И пусть Господь дарует тебе благо за все достойные дела. Поздравляю с Лазаревой субботой!
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С субботой Лазаря, дорогие братья и сестры, с прекрасным временем свершения всех Божьих планов!
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Пусть в вашей жизни никогда не будет горя, а хорошие моменты радуют всегда! Поздравляю с Лазаревой субботой!
Поздравления с Лазаревой субботой в стихах на украинском языке
Субота Лазарева прийшла,
Запах верби квітучої принесла,
На землю диво велике прийшло,
Тепло і радість всім принесло.
Сьогодні Лазарева субота, вітаю,
Життя довгого і щасливого бажаю,
Нехай Господь принесе благословення,
Від недуг — повне зцілення.
***
У цю світлу суботу
Проявлю свою турботу,
Принесу тобі букет.
Не квіти живі, ні,
Просто прутики від верби
З ніжним пухом першим,
Щоб щастя в дім прийшло,
Нове свято принесло!
***
У Лазареву вам суботу
Щастя я бажаю,
У диво вірити й любити
Я вас закликаю.
***
Нині Лазаря субота,
Час нам вербу наламати,
Та є ще одна робота —
Всім здоров'я побажати.
Зі святом!
Лазарева суббота 2024 — красивые поздравления в открытках
Видеопоздравления с Лазаревой субботой 2024 года
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