Лазарева суббота 27 апреля 2024 — открытки, искренние поздравления в прозе и стихах

Прихожанка на службе в церкви. Фото: google.com

Традиционно за 8 дней до Пасхи верующие отмечают большой церковный праздник — Лазареву субботу. В этом году она выпадает на 27 апреля. В этот день принято вспоминать чудо воскресения Иисусом Христом святого Лазаря. Также христиане готовят веточки вербы для освящения и поздравляют друг друга теплыми словами.

Новини.LIVE сделал трогательную и красивую подборку поздравлений в стихах, прозе и открытках.

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С Лазаревой субботой — трогательные поздравления в прозе и своими словами

Сегодня хочу от чистого сердца поздравить тебя и пожелать счастья и большой надежды. Ведь именно в этот день Иисус совершил великое чудо, воскресив святого Лазаря. Пусть вера в чудеса и добро всегда согревает твое сердце и душу. С праздником!

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С Лазаревой субботой! Пусть чудо воскресения святого Лазаря внушает в сердце истинную надежду, а свет этого праздника озаряет душу добром, наполняет ее благодатным спокойствием, миром и радостью.

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Поздравляю с Лазаревой субботой! Пусть светлая надежда не покидает вас, добро озаряет, а Господь дарует благо. Желаю мира, счастья и маленького рая.

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С наступлением Вербной субботы, днем чудесного воскресения праведного Лазаря Иисусом Христом. Пусть же все члены семьи будут здоровы, а недуги всегда обходят стороной.

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В этот прекрасный день поздравляю с праздником Лазаревой субботы! От всего сердца желаю добра и счастья вам и всей вашей семье, здоровья, любви, радости и хорошего настроения.

В Лазареву субботу желаю мира и покоя, любви и счастья, рая на земле и светлой надежды в душе. С праздником!

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Пусть в вашей жизни никогда не будет горя, а хорошие моменты радуют всегда! Поздравляю с Лазаревой субботой!

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Пусть вера делает тебя сильнее, пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса. Будь славным и добрым человеком. И пусть Господь дарует тебе благо за все достойные дела. Поздравляю с Лазаревой субботой!

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С субботой Лазаря, дорогие братья и сестры, с прекрасным временем свершения всех Божьих планов!

***

Пусть в вашей жизни никогда не будет горя, а хорошие моменты радуют всегда! Поздравляю с Лазаревой субботой!

Поздравления с Лазаревой субботой в стихах на украинском языке

Субота Лазарева прийшла,

Запах верби квітучої принесла,

На землю диво велике прийшло,

Тепло і радість всім принесло.

Сьогодні Лазарева субота, вітаю,

Життя довгого і щасливого бажаю,

Нехай Господь принесе благословення,

Від недуг — повне зцілення.

***

У цю світлу суботу

Проявлю свою турботу,

Принесу тобі букет.

Не квіти живі, ні,

Просто прутики від верби

З ніжним пухом першим,

Щоб щастя в дім прийшло,

Нове свято принесло!

***

У Лазареву вам суботу

Щастя я бажаю,

У диво вірити й любити

Я вас закликаю.

***

Нині Лазаря субота,

Час нам вербу наламати,

Та є ще одна робота —

Всім здоров'я побажати.

Зі святом!

Лазарева суббота 2024 — красивые поздравления в открытках

Поздравление с Лазаревой субботой 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Лазаревой субботой 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Лазаревой субботой 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Лазаревой субботой 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Лазаревой субботой 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Лазаревой субботой 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Лазаревой субботой 2024 года

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