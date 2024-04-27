Лазарева субота 27 квітня 2024 — листівки, щирі привітання у прозі та віршах

Вірянка на службі у церкві. Фото: google.com

Традиційно за 8 днів до Великодня віряни відзначають велике церковне свято — Лазареву суботу. Цього року вона припадає на 27 квітня. Цього дня заведено згадувати диво воскресіння Ісусом Христом святого Лазаря. Також християни готують гілочки верби для освячення й вітають один одного теплими словами.

Новини.LIVE зробив зворушливу та красиву добірку привітань у віршах, прозі та листівках.

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З Лазаревою суботою — зворушливі привітання у прозі та своїми словами

Сьогодні хочу від чистого серця привітати тебе та побажати щастя й великої надії. Адже саме у цей день Ісус Христос здійснив велике диво, воскресивши святого Лазаря. Нехай віра у дива та добро завжди зігріває твоє серце та душу. Зі святом!

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З Лазаревою суботою! Нехай диво воскресіння святого Лазаря вселяє у серце справжню надію, а світло цього свята осяває душу добром, наповнює її благодатним спокоєм, миром і радістю.

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Вітаю з Лазаревою суботою! Нехай світла надія не покидає вас, добро осяває, а Господь дарує благо. Бажаю миру, щастя і маленького раю.

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З настанням Вербної суботи, днем чудесного воскресіння праведного Лазаря Ісусом Христом. Нехай же всі члени сім'ї будуть здорові, а недуги завжди обходять стороною.

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У цей чудовий день вітаю зі святом Лазаревої суботи! Від щирого серця бажаю добра і щастя вам і всій вашій родині, здоров'я, любові, радості та гарного настрою.

У Лазареву суботу бажаю миру і спокою, любові та щастя, раю на землі та світлої надії в душі. Зі святом!

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Нехай у вашому житті ніколи не буде горя, а хороші моменти радують завжди! Вітаю з Лазаревою суботою!

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Нехай віра робить тебе сильнішою, нехай в твоєму житті трапляються справжні чудеса. Будь славною і доброю людиною. І нехай Господь дарує тобі благо за всі гідні діяння. Вітаю з Лазаревою суботою!

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З Лазаревою суботою, дорогі брати й сестри, з чудовим часом звершення всіх Божих планів!

***

Нехай у вашому житті ніколи не буде горя, а хороші моменти радують завжди! Вітаю з Лазаревою суботою!

Привітання з Лазаревою суботою у віршах українською мовою

Субота Лазарева прийшла,

Запах верби квітучої принесла,

На землю диво велике прийшло,

Тепло і радість всім принесло.

Сьогодні Лазарева субота, вітаю,

Життя довгого і щасливого бажаю,

Нехай Господь принесе благословення,

Від недуг — повне зцілення.

***

У цю світлу суботу

Проявлю свою турботу,

Принесу тобі букет.

Не квіти живі, ні,

Просто прутики від верби

З ніжним пухом першим,

Щоб щастя в дім прийшло,

Нове свято принесло!

***

У Лазареву вам суботу

Щастя я бажаю,

У диво вірити й любити

Я вас закликаю.

***

Нині Лазаря субота,

Час нам вербу наламати,

Та є ще одна робота —

Всім здоров'я побажати.

Зі святом!

Лазарева субота 2024 — красиві привітання у листівках

Привітання з Лазаревою суботою 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Лазаревою суботою 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Лазаревою суботою 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Лазаревою суботою 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Лазаревою суботою 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Лазаревою суботою 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Лазаревою суботою 2024 року

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