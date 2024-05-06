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Неделя после Пасхи — какие существуют запреты и что делать, чтобы быть счастливым

6 мая 2024 13:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Светлая седмица 2024 — что категорически нельзя делать в неделю после Пасхи
Дедушка и бабушка вместе с внуками в Пасхальную неделю. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

После великого праздника Пасхи, который украинские верующие встречали 5 мая, церковь отмечает Пасхальную неделю или Светлую седмицу — это праздничная неделя, которая продлится с 6 по 12 мая. Она имеет свои особые обычаи и важные запреты, которые следует соблюдать.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в неделю после Пасхи и что нужно обязательно сделать, чтобы быть счастливым.

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Что можно делать в Пасхальную неделю — обычаи и традиции

Всю неделю верующие молятся и посещают церковь. Можно есть мясные блюда, яйца и молочные продукты, ведь Великий пост уже завершен. В это время можно крестить детей.

А еще очень важно всю неделю думать только о хорошем, радоваться жизни. Так можно привлечь в дом счастья и быть счастливым весь год, вплоть до следующей Пасхи.

 

Неделя после Пасхи – какие существуют запреты и что делать, чтобы быть счастливой
Пасхальная неделя. Фото: google.com

Что делать в Светлую седмицу — советы по дням:

  1. Поливальный понедельник — можно ходить в гости, но обязательно нужно с собой брать гостинцы (крашенки, пасхи и небольшие подарки). Также по народным обычаям в этот день обливаются водой, чтобы смыть с себя все грехи и привлечь удачу и счастье.
  2. Вторник Святой недели "Хороводница" — этот день получил такое название, поскольку когда-то по традиции именно с этого дня девушки водили по вечерам хороводы, которые продолжались до самой Троицы. Во вторник также ходят в гости всей семьей, несут пасхи и пасхальные яйца.
  3. Среда Святой недели — в среду принято устраивать гуляния, веселиться в крупной компании.
  4. Четверг Святой недели, который называется Пасха умерших — считается, что в этот день Пасха достигает загробного мира и умершие могут присоединиться к празднованиям вместе с живыми. В этот день нужно заниматься уборкой кладбищ и могил, делать подготовку к Проводам.
  5. Пятница Святой недели — отмечается день Божией Матери "Живоносный источник", в храмах святят воду. По народным обычаям в этот день необходимо умыться холодной водой, чтобы быть здоровым круглый год.
  6. Суббота Святой недели — в этот день принято ходить к родственникам, а хозяйкам разрешается уже заниматься домашними делами.
  7. Воскресенье Святой недели — это первый день поминальной Томиной (Радоницкой) недели. В этот день незамужние девушки и одинокие парни не должны сидеть дома, это считалось дурной приметой. В воскресенье провожали Пасху, проводили весенние обряды и массовые гуляния.

 

Что можно делать в Пасхальную неделю — обычаи и традиции
Пасхальные яйца. Фото: google.com

Что нельзя делать в Светлую седмицу

В течение семи дней верующие соблюдали и определенные суровые запреты, чтобы не согрешить и обеспечить себе благосостояние на весь год.

Так, на Пасхальную неделю нельзя:

  • ругаться;
  • ссориться;
  • желать другим зла;
  • унывать;
  • обманывать;
  • не выполнять свои обещания;
  • плакать об умерших;
  • соблюдать пост, ведь это считается нарушением, которое будет наказано Господом;
  • проводить обряд венчания;
  • проводить обряд панихиды;
  • одалживать деньги;
  • заниматься тяжелой работой.

Раньше мы рассказывали, чем особый понедельник после Пасхи, как правильно его отмечать, чтобы быть здоровым и очиститься от грехов и что нельзя делать.

Напомним, мы писали, почему на праздник Пасхи в Украине принято говорить "Христос Воскрес!".

Также рекомендуем узнать, кто будет праздновать День ангела в мае 2024 года и как назвать ребенка для счастья.

праздники
традиции
религия
запреты
Пасха-2024
Светлая седмица

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