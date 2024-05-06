Светлая седмица 2024 — что категорически нельзя делать в неделю после Пасхи

Дедушка и бабушка вместе с внуками в Пасхальную неделю. Фото: depositphotos.com

После великого праздника Пасхи, который украинские верующие встречали 5 мая, церковь отмечает Пасхальную неделю или Светлую седмицу — это праздничная неделя, которая продлится с 6 по 12 мая. Она имеет свои особые обычаи и важные запреты, которые следует соблюдать.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в неделю после Пасхи и что нужно обязательно сделать, чтобы быть счастливым.

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Что можно делать в Пасхальную неделю — обычаи и традиции

Всю неделю верующие молятся и посещают церковь. Можно есть мясные блюда, яйца и молочные продукты, ведь Великий пост уже завершен. В это время можно крестить детей.

А еще очень важно всю неделю думать только о хорошем, радоваться жизни. Так можно привлечь в дом счастья и быть счастливым весь год, вплоть до следующей Пасхи.

Пасхальная неделя. Фото: google.com

Что делать в Светлую седмицу — советы по дням:

Поливальный понедельник — можно ходить в гости, но обязательно нужно с собой брать гостинцы (крашенки, пасхи и небольшие подарки). Также по народным обычаям в этот день обливаются водой, чтобы смыть с себя все грехи и привлечь удачу и счастье. Вторник Святой недели "Хороводница" — этот день получил такое название, поскольку когда-то по традиции именно с этого дня девушки водили по вечерам хороводы, которые продолжались до самой Троицы. Во вторник также ходят в гости всей семьей, несут пасхи и пасхальные яйца. Среда Святой недели — в среду принято устраивать гуляния, веселиться в крупной компании. Четверг Святой недели, который называется Пасха умерших — считается, что в этот день Пасха достигает загробного мира и умершие могут присоединиться к празднованиям вместе с живыми. В этот день нужно заниматься уборкой кладбищ и могил, делать подготовку к Проводам. Пятница Святой недели — отмечается день Божией Матери "Живоносный источник", в храмах святят воду. По народным обычаям в этот день необходимо умыться холодной водой, чтобы быть здоровым круглый год. Суббота Святой недели — в этот день принято ходить к родственникам, а хозяйкам разрешается уже заниматься домашними делами. Воскресенье Святой недели — это первый день поминальной Томиной (Радоницкой) недели. В этот день незамужние девушки и одинокие парни не должны сидеть дома, это считалось дурной приметой. В воскресенье провожали Пасху, проводили весенние обряды и массовые гуляния.

Пасхальные яйца. Фото: google.com

Что нельзя делать в Светлую седмицу

В течение семи дней верующие соблюдали и определенные суровые запреты, чтобы не согрешить и обеспечить себе благосостояние на весь год.

Так, на Пасхальную неделю нельзя:

ругаться;

ссориться;

желать другим зла;

унывать;

обманывать;

не выполнять свои обещания;

плакать об умерших;

соблюдать пост, ведь это считается нарушением, которое будет наказано Господом;

проводить обряд венчания;

проводить обряд панихиды;

одалживать деньги;

заниматься тяжелой работой.

Раньше мы рассказывали, чем особый понедельник после Пасхи, как правильно его отмечать, чтобы быть здоровым и очиститься от грехов и что нельзя делать.

Напомним, мы писали, почему на праздник Пасхи в Украине принято говорить "Христос Воскрес!".

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