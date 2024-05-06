Светлая седмица 2024 — что категорически нельзя делать в неделю после Пасхи

Неделя после Пасхи — какие существуют запреты и что делать, чтобы быть счастливым
После великого праздника Пасхи, который украинские верующие встречали 5 мая, церковь отмечает Пасхальную неделю или Светлую седмицу — это праздничная неделя, которая продлится с 6 по 12 мая. Она имеет свои особые обычаи и важные запреты, которые следует соблюдать.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать в неделю после Пасхи и что нужно обязательно сделать, чтобы быть счастливым.
Что можно делать в Пасхальную неделю — обычаи и традиции
Всю неделю верующие молятся и посещают церковь. Можно есть мясные блюда, яйца и молочные продукты, ведь Великий пост уже завершен. В это время можно крестить детей.
А еще очень важно всю неделю думать только о хорошем, радоваться жизни. Так можно привлечь в дом счастья и быть счастливым весь год, вплоть до следующей Пасхи.
Что делать в Светлую седмицу — советы по дням:
- Поливальный понедельник — можно ходить в гости, но обязательно нужно с собой брать гостинцы (крашенки, пасхи и небольшие подарки). Также по народным обычаям в этот день обливаются водой, чтобы смыть с себя все грехи и привлечь удачу и счастье.
- Вторник Святой недели "Хороводница" — этот день получил такое название, поскольку когда-то по традиции именно с этого дня девушки водили по вечерам хороводы, которые продолжались до самой Троицы. Во вторник также ходят в гости всей семьей, несут пасхи и пасхальные яйца.
- Среда Святой недели — в среду принято устраивать гуляния, веселиться в крупной компании.
- Четверг Святой недели, который называется Пасха умерших — считается, что в этот день Пасха достигает загробного мира и умершие могут присоединиться к празднованиям вместе с живыми. В этот день нужно заниматься уборкой кладбищ и могил, делать подготовку к Проводам.
- Пятница Святой недели — отмечается день Божией Матери "Живоносный источник", в храмах святят воду. По народным обычаям в этот день необходимо умыться холодной водой, чтобы быть здоровым круглый год.
- Суббота Святой недели — в этот день принято ходить к родственникам, а хозяйкам разрешается уже заниматься домашними делами.
- Воскресенье Святой недели — это первый день поминальной Томиной (Радоницкой) недели. В этот день незамужние девушки и одинокие парни не должны сидеть дома, это считалось дурной приметой. В воскресенье провожали Пасху, проводили весенние обряды и массовые гуляния.
Что нельзя делать в Светлую седмицу
В течение семи дней верующие соблюдали и определенные суровые запреты, чтобы не согрешить и обеспечить себе благосостояние на весь год.
Так, на Пасхальную неделю нельзя:
- ругаться;
- ссориться;
- желать другим зла;
- унывать;
- обманывать;
- не выполнять свои обещания;
- плакать об умерших;
- соблюдать пост, ведь это считается нарушением, которое будет наказано Господом;
- проводить обряд венчания;
- проводить обряд панихиды;
- одалживать деньги;
- заниматься тяжелой работой.
Раньше мы рассказывали, чем особый понедельник после Пасхи, как правильно его отмечать, чтобы быть здоровым и очиститься от грехов и что нельзя делать.
Напомним, мы писали, почему на праздник Пасхи в Украине принято говорить "Христос Воскрес!".
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