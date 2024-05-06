Світла седмиця 2024 — що категорично не можна робити у тиждень після Великодня

Дідусь та бабуся разом з онуками у Великодній тиждень. Фото: depositphotos.com

Після великого свята Великодня, яке українські віряни зустрічали 5 травня, церква відзначає Великодній тиждень або Світлу седмицю — це святковий тиждень, який триватиме з 6 по 12 травня. Він має свої особливі звичаї та важливі заборони, яких варто дотримуватися.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити у тиждень після Великодня та що слід обов'язково зробити, щоб бути щасливим.

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Увесь тиждень віряни моляться та відвідують церкву. Можна сміливо їсти м'ясні страви, яйця та молочні продукти, адже Великий пост вже завершено. В цей час можна хрестити дітей.

А ще дуже важливо увесь тиждень думати лише про хороше, радіти життю. Так можна привабити у дім щастя й бути щасливим увесь рік, аж до наступного Великодня.

Гуляння на Великодній тиждень. Фото: google.com

Що робити у Світлу седмицю — поради за днями:

Поливальний понеділок — можна ходити в гості, але обов'язково треба з собою брати гостинці (крашанки, паски та невеличкі подарунки). Також за народними звичаями, цього дня обливаються водою, щоб змити з себе всі гріхи та залучити удачу й щастя. Вівторок Святого тижня "Хороводниця" — цей день отримав таку назву, оскільки колись за традицією саме від цього дня дівчата водили вечорами хороводи, які тривали до самої Трійці. У вівторок також ходять в гості всією родиною, несуть паски та крашанки. Середа Святого тижня — у середу заведено влаштовувати гуляння, веселитися у великій компанії. Четвер Святого тижня, який має назву Великдень померлих — вважається, що в цей день Великдень досягає потойбічного світу й померлі можуть приєднатися до святкувань разом із живими. Цього дня треба займатися прибиранням кладовищ та могил, робити підготування до Проводів. П'ятниця Святого тижня — відзначається день Божої Матері "Живоносне джерело", у храмах святять воду. За народними звичаями, цього дня необхідно вмитися холодною водою, щоб бути здоровим цілий рік. Субота Святого тижня — цього дня заведено ходити у гості до родичів, а господиням дозволяється вже займатися домашніми справами. Неділя Святого тижня — це перший день поминального Томиного (Радоницького) тижня. В цей день незаміжні дівчата й самотні парубки не повинні сидіти вдома, це вважалося поганою прикметою. У неділю проводжали Великдень, проводили весняні обряди й масові гуляння.

Великодні яйця. Фото: google.com

Що не можна робити у Світлу седмицю

Упродовж семи днів віряни дотримувалися й певних суворих заборон, щоб не згрішити та забезпечити собі добробут на увесь рік.

Так, на Великодній тиждень не можна:

лаятися;

сваритися;

бажати іншим зла;

сумувати;

обманювати;

не виконувати свої обіцянки;

плакати за тими, хто помер;

дотримуватися посту, адже це вважається порушенням, яке буде покаране Господом;

проводити обряд вінчання;

проводити обряд панахиди;

позичати гроші;

займатися тяжкою роботою.

Раніше ми розповідали, чим особливий понеділок після Великодня, як правильно його відзначати, щоб бути здоровим та очиститися від гріхів, та що не можна робити.

Нагадаємо, ми писали, чому на свято Великдень в Україні заведено говорити "Христос Воскрес!".

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