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Три оттенка помады, которые делают старше девушек до 30 лет

12 июня 2024 19:57
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Анна Олейник
Редактор
Какие оттенки помады старят девушек до 30 лет — цвета, которыми не стоит краситься
Яркая красная помада на губах. Фото: Pinterest
1c4e52b0-1563-4133-6cc9-cd3eb9f3c000 - Анна Олейник
Анна Олейник
Редактор

Некоторые молодые девушки в стремлении выглядеть безупречно, допускают ошибки, крася свои губы не тем цветом помады. Чтобы не прибавить себе нежелательных лет, если вам до 30 лет, следует знать, от какого оттенка помады вам нужно отказаться.

Об этом рассказывает Express.

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Какая роль помады

Помада — это элемент макияжа, завершающий образ, поэтому очень важно подобрать удачный оттенок. Но тот оттенок, который когда-то считался модным и актуальным в ваши 30 лет, сейчас на взрослом лице может выглядеть не очень кстати.

Поэтому к выбору своего оттенка помады следует относиться очень ответственно.

Девушка, которая красит губы перед зеркалом.
Девушка, которая красит губы перед зеркалом. Фото: Freepik

Какой оттенок помады может прибавить лишних лет

Эксперты утверждают, что добавить нежелательные годы девушкам могут очень яркие, темные или красные оттенки помады. Поэтому девушкам до 30 лет лучше обходить стороной такие цвета, если они не хотят, чтобы окружающие думали о них, как о 50-летних женщинах.

Конечно, если вы хотите выразить себя, вы можете нанести на губы яркий оттенок помады, но будьте готовы, что, скорее всего, он придаст лишние годы вашей внешности.

Дело в том, что эти три оттенка помады могут привлечь слишком много внимания вашим недостаткам. То есть, яркая, темная или слишком красная помада может выделить ваш рот, морщины на лице, зубы и линию подбородка, даже если вам этого не хочется.

Темный оттенок помады на губах.
Темный оттенок помады на губах. Фото: Pinterest

Какая помада может омолодить

Существует много цветов, которые, наоборот, способны омолодить женщину и даже освежить ее. Эксперты советуют красить губы более мягкими оттенками, например, светло-розовой помадой.

Девушка со светло-розовой помадой на губах.
Девушка со светло-розовой помадой на губах. Фото: The Star

Напомним, мы писали о том, какую челку категорически нельзя делать женщинам после 40 лет.

Раньше мы рассказывали о том, какой оттенок волос может придать лишних лет к возрасту.

Также мы сообщали о том, какие прически эксперты советуют делать женщинам после 50 лет.

Помада
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