Які відтінки помади старять дівчат до 30 років — кольори, якими не варто фарбуватися

Яскрава червона помада на губах. Фото: Pinterest

Деякі молоді дівчата у прагненні мати бездоганний вигляд, припускаються помилок, фарбуючи свої губи не тим кольором помади. Щоб не додати собі небажаних років, якщо вам до 30 років, варто знати, від якого відтінку помади вам потрібно відмовитися.

Про це розповідає Express.

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Яка роль помади

Помада — це елемент макіяжу, який завершує образ, тому дуже важливо підібрати вдалий відтінок. Але той відтінок, що колись вважався модним і актуальним у ваші 30 років, зараз на дорослому обличчі може мати не дуже доречний вигляд.

Тому до вибору свого відтінку помади потрібно ставитися дуже відповідально.

Дівчина, яка фарбує губи перед дзеркалом. Фото: Freepik

Який відтінок помади може додати зайвих років

Експерти стверджують, що додати небажаних років дівчатам можуть дуже яскраві, темні або червоні відтінки помади. Тому дівчатам до 30 років краще обходити стороною такі кольори, якщо вони не хочуть, щоб навколишні думали про них, як про 50-річних жінок.

Звісно, якщо ви хочете виразити себе, ви можете нанести на губи яскравий відтінок помади, але будьте готові, що, скоріш за все, він додасть зайвих років вашій зовнішності.

Річ у тім, що ці три відтінки помади можуть привернути занадто багато уваги вашим недолікам. Тобто яскрава, темна або занадто червона помада може виділити ваш рот, зморшки на обличчі, зуби та лінію підборіддя, навіть якщо вам цього не хочеться.

Темний відтінок помади на губах. Фото: Pinterest

Яка помада може омолодити

Існує багато кольорів, які навпаки, здатні омолодити жінку та навіть освіжити її. Експерти радять фарбувати губи м’якішими відтінками, наприклад, світло-рожевою помадою.

Дівчина зі світло-рожевою помадою на губах. Фото: The Star

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