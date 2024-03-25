С Благовещением 2024 года — картинки, открытки и поздравления в стихах

Верующие отмечают большой церковный праздник. Фото: google.com

В этот понедельник, 25 марта, христиане отмечают большой церковный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он посвящен важному событию, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть — что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. В этот день принято поздравлять близких и желать мира и добра.

Новини.LIVE собрал для вас самые красивые поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе и стихах, картинках и открытках 2024 года.

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Поздравление с Благовещением в прозе 2024 года

Поздравляю со светлым и чистым праздником — Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть искренняя вера в Господа живет в сердце вашем. Пусть окутает ваш дом теплом и лаской.

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Поздравляю с Благовещением. Пусть Пресвятая Богородица оберегает вас и ваших близких. Пусть ваши молитвы будут услышаны. Желаю душевного тепла и покоя. Пусть в вашей жизни живут мир и покой, а помыслы будут чисты.

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Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы!

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Радостных известий, мира, добра желаю вам в праздник Благовещения! Крепкого здоровья, солнца, любви, надежды, веры и душевного покоя!

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Поздравляю с Благовещением! Искренне хочу пожелать никогда не унывать, не беспокоиться по пустякам, ценить своих близких и чаще радовать их благими вестями. Пусть настроение будет отличное, а душа поет от радости!

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Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы — праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, счастливые дни, искренние чувства, добрые друзья и верная любовь.

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Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной! Поздравляю с Благовещением!

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Поздравляю с Благовещением! Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пусть в дом заходят только хорошие гости и только благие вести!

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Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать!

Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта — красивые поздравления в открытках

Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

С Благовещением Пресвятой Богородицы 25 марта — искренние и теплые стихи на украинском языке

У Благовіщення поспішаю я,

Всіх привітати православних!

Всім бажаю я здоров’я

І справ праведних і славних!

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула зі священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей —

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла та образи

Хай Господь захистить.

***

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного —

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

Нині Благовіщення

Всіх гріхів відпущення!

Зі святом всіх вітаємо

Й ми вас закликаємо

Богу поклоніться,

Щиро помоліться.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров'я принесе,

Нехай Господь благословить,

І за все винагородить.

***

З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай —

І буде краще, пам'ятай!

***

З Благовіщенням всіх вітаю,

І бажаю в душі лиш тепла.

Благодаті вам всім побажаю,

Оптимізму, успіху, добра!

***

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

***

Благовіщення прийшло,

Нам посмішки принесло.

Нехай мрії здійснить,

І здоров’ям нагородить.

Ми бажаємо вам добра,

Щоб любов завжди цвіла.

Видеопоздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года

Ранее мы писали, какие существуют традиции в Благовещение Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в праздник.

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