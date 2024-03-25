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Украинцы отмечают Благовещение 2024 — красивые и теплые поздравления с праздником

25 марта 2024 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Благовещением 2024 года — картинки, открытки и поздравления в стихах
Верующие отмечают большой церковный праздник. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот понедельник, 25 марта, христиане отмечают большой церковный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Он посвящен важному событию, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть — что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа. В этот день принято поздравлять близких и желать мира и добра.

Новини.LIVE собрал для вас самые красивые поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы в прозе и стихах, картинках и открытках 2024 года.

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Поздравление с Благовещением в прозе 2024 года

Поздравляю со светлым и чистым праздником — Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть искренняя вера в Господа живет в сердце вашем. Пусть окутает ваш дом теплом и лаской.

***

Поздравляю с Благовещением. Пусть Пресвятая Богородица оберегает вас и ваших близких. Пусть ваши молитвы будут услышаны. Желаю душевного тепла и покоя. Пусть в вашей жизни живут мир и покой, а помыслы будут чисты.

***

Молитесь сегодня особенно искренне, Богоматерь обязательно услышит вас и подарит здоровье, достаток и благополучие. Добра и счастья вам в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы!

***

Радостных известий, мира, добра желаю вам в праздник Благовещения! Крепкого здоровья, солнца, любви, надежды, веры и душевного покоя!

***

Поздравляю с Благовещением! Искренне хочу пожелать никогда не унывать, не беспокоиться по пустякам, ценить своих близких и чаще радовать их благими вестями. Пусть настроение будет отличное, а душа поет от радости!

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы — праздником доброй надежды и светлой веры. Желаю, чтобы в жизни были только добрые вести, счастливые дни, искренние чувства, добрые друзья и верная любовь.

***

Пусть вокруг вас всегда царит только мир и процветание, а все беды обходят вашу семью и родных стороной! Поздравляю с Благовещением!

***

Поздравляю с Благовещением! Пусть Богородица слышит молитвы и защищает от бед. Пусть в дом заходят только хорошие гости и только благие вести!

***

Поздравляю с великим праздником Благовещения! Пусть в доме живут мир, любовь, благополучие и Божья благодать!

Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта — красивые поздравления в открытках

Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта — красивые поздравления в открытках
Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Благовещением в Листовках
Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта — красивые открытки
Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Благовещением Пресвятой Богородицы 25 марта — искренние и теплые стихи
Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Благовещением Пресвятой Богородицы 25 марта — искренние открытки
Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Украинцы отмечают Благовещение 2024 — красивые и теплые поздравления в открытках
Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Благовещением 2024 года - картинки, открытки
Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Как поздравить с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года – красивые, душевные и теплые поздравления
Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Благовещение 2024: поздравления, открытки и SMS
Поздравление с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года. Фото: Новини.LIVE

С Благовещением Пресвятой Богородицы 25 марта — искренние и теплые стихи на украинском языке

У Благовіщення поспішаю я,
Всіх привітати православних!
Всім бажаю я здоров’я
І справ праведних і славних!

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула зі священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей —
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла та образи
Хай Господь захистить.

***

Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.

***

Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного —
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!

***

Нині Благовіщення
Всіх гріхів відпущення!
Зі святом всіх вітаємо
Й ми вас закликаємо
Богу поклоніться,
Щиро помоліться.

***

Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!

***

Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров'я принесе,
Нехай Господь благословить,
І за все винагородить.

***

З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, пам'ятай!

***

З Благовіщенням всіх вітаю,
І бажаю в душі лиш тепла.
Благодаті вам всім побажаю,
Оптимізму, успіху, добра!

***

З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.

***

Благовіщення прийшло,
Нам посмішки принесло.
Нехай мрії здійснить,
І здоров’ям нагородить.
Ми бажаємо вам добра,
Щоб любов завжди цвіла.

Видеопоздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы 2024 года

 

 

 

 

Ранее мы писали, какие существуют традиции в Благовещение Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в праздник.

Напомним, мы рассказывали, когда украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, какие существуют украинские традиции и запреты на праздник.

Также мы сообщали, когда украинцы празднуют Чистый четверг в 2024 году, что нужно знать о традициях и запретах праздника.

праздники
поздравления
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религия
Благовещение
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