З Благовіщенням 2024 року — картинки, листівки та привітання у віршах

Українці відзначають Благовіщення 2024 — красиві та теплі привітання зі святом
У цей понеділок, 25 березня, християни відзначають велике церковне свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно присвячене важливій події, коли Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив їй благу новину — що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Цього дня заведено вітати близьких та бажати миру й добра.
Новини.LIVE зібрав для вас найкрасивіші привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці у прозі та віршах, картинках та листівках 2024 року.
Привітання з Благовіщенням у прозі 2024 року
Вітаю зі світлим та чистим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Нехай щира віра в Господа живе у вашому серці. Нехай огорне ваш будинок теплом і ласкою.
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Вітаю з Благовіщенням. Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас і ваших близьких. Нехай молитви ваші будуть почуті. Бажаю душевного тепла і спокою. Нехай у вашому житті живуть мир і спокій, а помисли будуть чисті.
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Моліться сьогодні особливо щиро, Богоматір обов'язково почує вас і подарує здоров'я, достаток і добробут. Добра і щастя вам у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці!
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Радісних звісток, миру, добра бажаю вам у свято Благовіщення! Міцного здоров'я, сонця, любові, надії, віри та душевного спокою!
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Вітаю з Благовіщенням! Щиро хочу побажати ніколи не сумувати, не перейматися через дрібниці, цінувати своїх близьких і частіше тішити їх благими звістками. Нехай настрій буде відмінним, а душа співає від радості!
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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці — святом доброї надії та світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, щасливі дні, щирі почуття, добрі друзі та вірне кохання.
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Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю та рідних стороною! Вітаю з Благовіщенням!
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Вітаю з Благовіщенням! Нехай Богородиця чує молитви та захищає від бід. Нехай в будинок заходять тільки хороші гості та лише благі вісті!
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Вітаю з великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать!
Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня — красиві привітання у листівках
З Благовіщенням Пресвятої Богородиці 25 березня — щирі та теплі вірші українською мовою
У Благовіщення поспішаю я,
Всіх привітати православних!
Всім бажаю я здоров’я
І справ праведних і славних!
***
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула зі священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей —
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
***
З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла та образи
Хай Господь захистить.
***
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного —
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
***
Нині Благовіщення
Всіх гріхів відпущення!
Зі святом всіх вітаємо
Й ми вас закликаємо
Богу поклоніться,
Щиро помоліться.
***
Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!
***
Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров'я принесе,
Нехай Господь благословить,
І за все винагородить.
***
З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, пам'ятай!
***
З Благовіщенням всіх вітаю,
І бажаю в душі лиш тепла.
Благодаті вам всім побажаю,
Оптимізму, успіху, добра!
***
З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.
***
Благовіщення прийшло,
Нам посмішки принесло.
Нехай мрії здійснить,
І здоров’ям нагородить.
Ми бажаємо вам добра,
Щоб любов завжди цвіла.
Відеопривітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року
Раніше ми писали, які існують традиції у Благовіщення Пресвятої Богородиці та що не можна робити у свято.
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