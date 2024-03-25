З Благовіщенням 2024 року — картинки, листівки та привітання у віршах

Віряни відзначають велике церковне свято. Фото: google.com

У цей понеділок, 25 березня, християни відзначають велике церковне свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно присвячене важливій події, коли Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив їй благу новину — що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Цього дня заведено вітати близьких та бажати миру й добра.

Новини.LIVE зібрав для вас найкрасивіші привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці у прозі та віршах, картинках та листівках 2024 року.

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Привітання з Благовіщенням у прозі 2024 року

Вітаю зі світлим та чистим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Нехай щира віра в Господа живе у вашому серці. Нехай огорне ваш будинок теплом і ласкою.

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Вітаю з Благовіщенням. Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас і ваших близьких. Нехай молитви ваші будуть почуті. Бажаю душевного тепла і спокою. Нехай у вашому житті живуть мир і спокій, а помисли будуть чисті.

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Моліться сьогодні особливо щиро, Богоматір обов'язково почує вас і подарує здоров'я, достаток і добробут. Добра і щастя вам у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці!

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Радісних звісток, миру, добра бажаю вам у свято Благовіщення! Міцного здоров'я, сонця, любові, надії, віри та душевного спокою!

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Вітаю з Благовіщенням! Щиро хочу побажати ніколи не сумувати, не перейматися через дрібниці, цінувати своїх близьких і частіше тішити їх благими звістками. Нехай настрій буде відмінним, а душа співає від радості!

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Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці — святом доброї надії та світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, щасливі дні, щирі почуття, добрі друзі та вірне кохання.

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Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю та рідних стороною! Вітаю з Благовіщенням!

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Вітаю з Благовіщенням! Нехай Богородиця чує молитви та захищає від бід. Нехай в будинок заходять тільки хороші гості та лише благі вісті!

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Вітаю з великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать!

Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня — красиві привітання у листівках

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці 25 березня — щирі та теплі вірші українською мовою

У Благовіщення поспішаю я,

Всіх привітати православних!

Всім бажаю я здоров’я

І справ праведних і славних!

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула зі священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей —

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла та образи

Хай Господь захистить.

***

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Хай Благовіщення-свято,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного —

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

Нині Благовіщення

Всіх гріхів відпущення!

Зі святом всіх вітаємо

Й ми вас закликаємо

Богу поклоніться,

Щиро помоліться.

***

Благовіщення прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

***

Нехай Благовіщення прийде

І вам здоров'я принесе,

Нехай Господь благословить,

І за все винагородить.

***

З Благовіщенням вітаю

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай —

І буде краще, пам'ятай!

***

З Благовіщенням всіх вітаю,

І бажаю в душі лиш тепла.

Благодаті вам всім побажаю,

Оптимізму, успіху, добра!

***

З Благовіщенням вітаю.

Миру вам в душі бажаю,

Адже в цей день Гавриїл

Марії Діві сповістив,

Що буде син її від Бога,

Й така її тепер дорога.

***

Благовіщення прийшло,

Нам посмішки принесло.

Нехай мрії здійснить,

І здоров’ям нагородить.

Ми бажаємо вам добра,

Щоб любов завжди цвіла.

Відеопривітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року

Раніше ми писали, які існують традиції у Благовіщення Пресвятої Богородиці та що не можна робити у свято.

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