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Українці відзначають Благовіщення 2024 — красиві та теплі привітання зі святом

25 березня 2024 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Благовіщенням 2024 року — картинки, листівки та привітання у віршах
Віряни відзначають велике церковне свято. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей понеділок, 25 березня, християни відзначають велике церковне свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно присвячене важливій події, коли Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив їй благу новину — що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Цього дня заведено вітати близьких та бажати миру й добра.

Новини.LIVE зібрав для вас найкрасивіші привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці у прозі та віршах, картинках та листівках 2024 року.

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Привітання з Благовіщенням у прозі 2024 року 

Вітаю зі світлим та чистим святом Благовіщення Пресвятої Богородиці! Нехай щира віра в Господа живе у вашому серці. Нехай огорне ваш будинок теплом і ласкою.

***

Вітаю з Благовіщенням. Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас і ваших близьких. Нехай молитви ваші будуть почуті. Бажаю душевного тепла і спокою. Нехай у вашому житті живуть мир і спокій, а помисли будуть чисті.

***

Моліться сьогодні особливо щиро, Богоматір обов'язково почує вас і подарує здоров'я, достаток і добробут. Добра і щастя вам у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці!

***

Радісних звісток, миру, добра бажаю вам у свято Благовіщення! Міцного здоров'я, сонця, любові, надії, віри та душевного спокою!

***

Вітаю з Благовіщенням! Щиро хочу побажати ніколи не сумувати, не перейматися через дрібниці, цінувати своїх близьких і частіше тішити їх благими звістками. Нехай настрій буде відмінним, а душа співає від радості!

***

Вітаю з Благовіщенням Пресвятої Богородиці — святом доброї надії та світлої віри. Бажаю, щоб у житті були тільки добрі вісті, щасливі дні, щирі почуття, добрі друзі та вірне кохання.

***

Нехай навколо вас завжди панує тільки мир і процвітання, а всі біди обходять вашу сім’ю та рідних стороною! Вітаю з Благовіщенням!

***

Вітаю з Благовіщенням! Нехай Богородиця чує молитви та захищає від бід. Нехай в будинок заходять тільки хороші гості та лише благі вісті!

***

Вітаю з великим святом Благовіщення! Нехай у домі живуть мир, любов, добробут і Божа благодать!

Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня — красиві привітання у листівках 

Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня — красиві привітання у листівках
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Благовіщенням у ЛИСТІВКАХ
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня — красиві листівки
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Благовіщенням Пресвятої Богородиці 25 березня — щирі та теплі вірші
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Благовіщенням Пресвятої Богородиці 25 березня — щирі листівки
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Українці відзначають Благовіщення 2024 — красиві та теплі привітання у листівках
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Благовіщенням 2024 року — картинки, листівки
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Як привітати з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року — красиві, душевні та теплі привітання
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Благовіщення 2024: привітання, листівки та СМС
Привітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року. Фото: Новини.LIVE

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці 25 березня — щирі та теплі вірші українською мовою

У Благовіщення поспішаю я,
Всіх привітати православних!
Всім бажаю я здоров’я
І справ праведних і славних!

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула зі священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей —
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

З Благовіщенням вас
Я сьогодні вітаю.
І поставити свічку
За Ісуса благаю.
Хай горить і не гасне,
Хай молитва звучить.
І від зла та образи
Хай Господь захистить.

***

Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров'я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.

***

Хай Благовіщення-свято,
Наповнить наші серця
Любов'ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров'я міцного —
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!

***

Нині Благовіщення
Всіх гріхів відпущення!
Зі святом всіх вітаємо
Й ми вас закликаємо
Богу поклоніться,
Щиро помоліться.

***

Благовіщення прийшло,
Радість людям принесло.
Нехай за все Господь віддячить,
І усі гріхи пробачить!

***

Нехай Благовіщення прийде
І вам здоров'я принесе,
Нехай Господь благословить,
І за все винагородить.

***

З Благовіщенням вітаю
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай —
І буде краще, пам'ятай!

***

З Благовіщенням всіх вітаю,
І бажаю в душі лиш тепла.
Благодаті вам всім побажаю,
Оптимізму, успіху, добра!

***

З Благовіщенням вітаю.
Миру вам в душі бажаю,
Адже в цей день Гавриїл
Марії Діві сповістив,
Що буде син її від Бога,
Й така її тепер дорога.

***

Благовіщення прийшло,
Нам посмішки принесло.
Нехай мрії здійснить,
І здоров’ям нагородить.
Ми бажаємо вам добра,
Щоб любов завжди цвіла.

Відеопривітання з Благовіщенням Пресвятої Богородиці 2024 року

 

 

 

 

Раніше ми писали, які існують традиції у Благовіщення Пресвятої Богородиці та що не можна робити у свято.

Нагадаємо, ми розповідали, коли українці відзначатимуть Вербну неділю, які існують українські традиції та заборони у свято. 

Також ми повідомляли, коли українці святкують Чистий четвер 2024 року, що треба знати про традиції та заборони свята. 

свята
привітання
листівки
релігія
Благовіщення
Богородиця

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