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Украинцы отмечают День Георгия Победоносца — яркие поздравления и открытки

23 апреля 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем святого Юрия (Георгия) Победоносца 2024 — искренние поздравления и открытки
Церковный праздник День Георгия Победоносца. Коллаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот вторник, 23 апреля, в Украине православные верующие отмечают День святого Юрия или Георгия Победоносца, чествуя память великомученика. Этот святой считается покровителем воинов, всех мужчин и земледельцев. В эту дату среди украинцев также принято поздравлять друг друга с праздником. Кроме этого, поздравления с именинами обязательно шлют тем, кого зовут Георгий или Юрий.

Специально к празднику Новини.LIVE собрал красивые поздравления в прозе, своими словами и в ярких открытках. Также рекомендуем воспользоваться веселыми и теплыми видеопоздравлениями.

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День святого Георгия Победоносца — поздравления в прозе и своими словами

Друг мой, сегодня мы отмечаем важный религиозный праздник — День святого Георгия Победоносца! Желаю тебе сил и мужества. Иди только вперед к победе! Слава Украине!

***

Поздравляю с Днем святого Георгия Победоносца. Желаю вам душевного равновесия, семейного счастья и взаимопонимания. Пусть в этот светлый и радостный день святой великомученик ведет вас к счастью и непоколебимой вере в единого Господа.

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Поздравляю с Днем святого Георгия Победоносца. Желаю смелости, упорства, стойкости, решительности, силы духа, веры, надежды и любви.

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В этот светлый день хочу поздравить тебя с Днем Георгия Победоносца. Желаю как можно чаще ощущать радость побед и удовлетворение от достигнутых целей, видеть воплощение своих мечтаний в жизнь и иметь мирное небо над головой.

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Поздравляю с Днем святого Юрия. Желаю несокрушимой веры, непобедимого мужества и непоколебимой отваги. Пусть Господь сохраняет и помогает!

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Поздравляем с Днем святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя воинов и земледельцев, хранителя городов и поселков. Пусть же его победа над змеем вдохновляет нас на подвиги и сейчас. И пусть воцарится мир в Украине, а все наши защитники вернутся к семьям!

Поздравления с Днем святого Юрия (Георгия) Победоносца в красивых открытках

День святого Георгия Победоносца — поздравления в открытках 2024 года
Поздравление с Днем святого Георгия Победоносца. Фото: Новини.LIVE
Поздравление с Днем святого Юрия (Георгия) Победоносца в красивых открытках
Поздравление с Днем святого Георгия Победоносца. Фото: Новини.LIVE
С Днем святого Юрия (Георгия) Победоносца 2024 — искренние поздравления
Поздравление с Днем святого Георгия Победоносца. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем святого Юрия 2024 года

 

 

 

 

Раньше мы рассказывали, когда украинцы празднуют Троицу в 2024 году.

Напомним, мы писали, что нельзя делать в Страстную неделю и какое значение имеет каждый день недели перед Пасхой.

Также советуем узнать, будет ли у граждан Украины дополнительный отдых в мае на Пасху.

праздники
поздравления
открытки
религия

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