З Днем святого Юрія (Георгія) Побідоносця 2024 — щирі привітання та листівки

Церковне свято День Георгія Побідоносця. Колаж: Новини.LIVE

У цей вівторок, 23 квітня, в Україні православні віряни відзначають День святого Юрія або Георгія Побідоносця, вшановуючи пам'ять великомученика. Цей святий вважається покровителем воїнів та всіх чоловіків, а також землеробів. У цю дату серед українців також заведено вітати один одного зі святом. Крім цього, привітання з іменинами обов'язково шлють тим, кого звати Георгій або Юрій.

Спеціально до свята Новини.LIVE зібрав гарні привітання у прозі, своїми словами та у красивих листівках. Також рекомендуємо скористатися веселими та теплими відеопривітаннями.

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День святого Георгія Побідоносця — привітання у прозі та своїми словами

Друже мій, сьогодні ми відзначаємо важливе релігійне свято — День святого Георгія Побідоносця! Бажаю тобі сили та мужності. Йди тільки вперед до перемоги! Слава Україні!

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Щиро вітаю з Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю вам душевної рівноваги, сімейного щастя та взаєморозуміння. Нехай у цей світлий та радісний день святий великомученик веде вас до щастя та непохитної віри у єдиного Господа.

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Вітаю з Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю сміливості, завзятості, стійкості, рішучості, сили духу, віри, надії та любові.

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У цей світлий день хочу привітати тебе з Днем Георгія Побідоносця. Бажаю якнайчастіше відчувати радість перемог і задоволення від досягнутих цілей, бачити втілення своїх мрій у життя та мати мирне небо над головою.

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Вітаю з Днем святого Юрія. Бажаю незламної віри, непереможної мужності та непохитної відваги. Нехай Господь зберігає та допомагає!

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Вітаємо з Днем святого великомученика Георгія Побідоносця, покровителя воїнів та землеробів, небесного охоронця міст та селищ. Нехай же його перемога над змієм надихає нас на подвиги й зараз. І нехай запанує мир в Україні, а всі наші захисники повернуться в родини!

Привітання з Днем святого Юрія (Георгія) Побідоносця у красивих листівках

Привітання з Днем святого Георгія Побідоносця. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем святого Георгія Побідоносця. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем святого Георгія Побідоносця. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем святого Юрія 2024 року

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