Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Українці відзначають День Георгія Побідоносця — яскраві привітання та листівки arrow

Українці відзначають День Георгія Побідоносця — яскраві привітання та листівки

23 квітня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем святого Юрія (Георгія) Побідоносця 2024 — щирі привітання та листівки
Церковне свято День Георгія Побідоносця. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей вівторок, 23 квітня, в Україні православні віряни відзначають День святого Юрія або Георгія Побідоносця, вшановуючи пам'ять великомученика. Цей святий вважається покровителем воїнів та всіх чоловіків, а також землеробів. У цю дату серед українців також заведено вітати один одного зі святом. Крім цього, привітання з іменинами обов'язково шлють тим, кого звати Георгій або Юрій. 

Спеціально до свята Новини.LIVE зібрав гарні привітання у прозі, своїми словами та у красивих листівках. Також рекомендуємо скористатися веселими та теплими відеопривітаннями. 

Читайте також:

День святого Георгія Побідоносця — привітання у прозі та своїми словами 

Друже мій, сьогодні ми відзначаємо важливе релігійне свято — День святого Георгія Побідоносця! Бажаю тобі сили та мужності. Йди тільки вперед до перемоги! Слава Україні!

***

Щиро вітаю з Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю вам душевної рівноваги, сімейного щастя та взаєморозуміння. Нехай у цей світлий та радісний день святий великомученик веде вас до щастя та непохитної віри у єдиного Господа. 

***

Вітаю з Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю сміливості, завзятості, стійкості, рішучості, сили духу, віри, надії та любові.

***

У цей світлий день хочу привітати тебе з Днем Георгія Побідоносця. Бажаю якнайчастіше відчувати радість перемог і задоволення від досягнутих цілей, бачити втілення своїх мрій у життя та мати мирне небо над головою. 

*** 

Вітаю з Днем святого Юрія. Бажаю незламної віри, непереможної мужності та непохитної відваги. Нехай Господь зберігає та допомагає!

***

Вітаємо з Днем святого великомученика Георгія Побідоносця, покровителя воїнів та землеробів, небесного охоронця міст та селищ. Нехай же його перемога над змієм надихає нас на подвиги й зараз. І нехай запанує мир в Україні, а всі наші захисники повернуться в родини!

Привітання з Днем святого Юрія (Георгія) Побідоносця у красивих листівках 

День святого Георгія Побідоносця — привітання у листівках 2024 року
Привітання з Днем святого Георгія Побідоносця. Фото: Новини.LIVE
Привітання з Днем святого Юрія (Георгія) Побідоносця у красивих листівках
Привітання з Днем святого Георгія Побідоносця. Фото: Новини.LIVE
З Днем святого Юрія (Георгія) Побідоносця 2024 — щирі привітання
Привітання з Днем святого Георгія Побідоносця. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем святого Юрія 2024 року

 

 

 

 

Раніше ми розповідали, коли українці святкують Трійцю 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, що не можна робити у Страсний тиждень та яке значення має кожний день тижня перед Великоднем.

Також радимо дізнатися, чи матимуть громадяни України додатковий відпочинок у травні на Великдень.

свята
привітання
листівки
релігія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри