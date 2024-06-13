Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Украинцы отмечают Вознесение Господне 2024 — душевные поздравления и открытки arrow

Украинцы отмечают Вознесение Господне 2024 — душевные поздравления и открытки

13 июня 2024 05:59
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Вознесением Господним 2024 — сердечные поздравления в прозе, стихах и открытках
Верующая в церкви на праздник. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот четверг, 13 июня, украинские верующие встречают один из самых больших и важных церковных праздников — Вознесение Господне. Традиционно его отмечают на сороковой день после Пасхи. Этот особый день символизирует вознесение Иисуса Христа на Небесный престол после Его воскресение. В праздник принято поздравлять друг друга, желая добра и Божьей милости.

Читайте также:

Специально к важной дате Новини.LIVE сделало большую подборку трогательных и душевных поздравлений с Вознесением Господним 2024 года в стихах, прозе и красивых открытках.

С Вознесением Господним 2024 — трогательные поздравления в стихах на украинском языке

Вознесіння Господнє —
Свято світла й добра!
Бажаю сьогодні
Вам миру й тепла.

***

Вознесіння Господнє на порозі —
День світлої надії та чудес.
Нехай зникають всі скорботи та тривоги,
А всі молитви линуть до небес!

***

Зі святом сьогодні
Я вас щиро вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

***

Вознесіння Господнє
Звістку добру несе.
Хай з радістю сьогодні
Господь дарує все!
Хай буде з вами щастя,
І божа благодать!
Тоді негоди всякі
Вас будуть оминать!

***

У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.

***

Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!

***

Проспівали пташині голоси,
Піднісся він, щоб нам допомогти,
Будь-які біди перемогти.
Щоб жили у мирі всі завжди,
Натхненні силою добра.
І вітаючи в цей день,
Мені хочеться бажати,
Щоб зберігала на землі
Вас божа благодать.

Вознесение Господне 2024 — душевные и теплые поздравления в прозе

В этот особый день от всего сердца желаю светлой надежды и непоколебимой веры. Пусть Господь охраняет вашу семью от зла и несогласия и дарит вам благополучие. С Вознесением Господним!

***

В праздник Вознесения Господня желаю тебе, чтобы люди, которых ты встретишь, были праведны, а пути, которыми ты пойдешь, вели тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

***

В великий праздник — Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшую и чистую духовность. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью.

***

Пусть Вознесение Господне дарует твоему сердцу веру, твоему разуму — надежду, а твоему здоровью — силу! С праздником!

От всего сердца желаю, чтобы в Вознесении Господне душа наполнилась спокойствием и светом! Пусть Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях! С праздником!

***

С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат праздничные тосты. Желаю вам уюта, тепла, обилия, душевной атмосферы и отличного настроения.

***

Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь охраняет вашу семью от зла и несогласия и дарит вам благополучие, любовь и благодать.

***

Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого хорошего и светлого в этот чудесный праздник! Пусть душа будет исполнена счастья, радостных эмоций и любви!

Вознесение Господне 13 июня — красивые поздравления в открытках

Вознесение Господне 13 июня — красивые поздравления в открытках
Поздравление с Вознесением Господним 2024 года. Новини.LIVE
Вознесение Господне 13 июня — красивые поздравления
Поздравление с Вознесением Господним 2024 года. Новини.LIVE
Вознесение Господне 13 июня.
Поздравление с Вознесением Господним 2024 года. Новини.LIVE
С Вознесением Господним 2024 — трогательные поздравления
Поздравление с Вознесением Господним 2024 года. Новини.LIVE
Вознесение Господне 2024 — душевные и теплые поздравления
Поздравление с Вознесением Господним 2024 года. Новини.LIVE

Видеопоздравления с Вознесением Господним 2024

 

 

 

Ранее мы писали, какие существуют строгие запреты в праздник Вознесения Господня и что следует сделать в этот день.

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла, который мы отпразднуем в июне.

Также советуем узнать, когда отмечаем Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.

стихи
Вознесение Господне
праздники
поздравления
открытки
пожелания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина