С Вознесением Господним 2024 — сердечные поздравления в прозе, стихах и открытках

Верующая в церкви на праздник. Фото: pomisna.info

В этот четверг, 13 июня, украинские верующие встречают один из самых больших и важных церковных праздников — Вознесение Господне. Традиционно его отмечают на сороковой день после Пасхи. Этот особый день символизирует вознесение Иисуса Христа на Небесный престол после Его воскресение. В праздник принято поздравлять друг друга, желая добра и Божьей милости.

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Специально к важной дате Новини.LIVE сделало большую подборку трогательных и душевных поздравлений с Вознесением Господним 2024 года в стихах, прозе и красивых открытках.

С Вознесением Господним 2024 — трогательные поздравления в стихах на украинском языке

Вознесіння Господнє —

Свято світла й добра!

Бажаю сьогодні

Вам миру й тепла.

***

Вознесіння Господнє на порозі —

День світлої надії та чудес.

Нехай зникають всі скорботи та тривоги,

А всі молитви линуть до небес!

***

Зі святом сьогодні

Я вас щиро вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Вознесіння Господнє

Звістку добру несе.

Хай з радістю сьогодні

Господь дарує все!

Хай буде з вами щастя,

І божа благодать!

Тоді негоди всякі

Вас будуть оминать!

***

У Вознесіння Господнє

Свою душу в храм неси,

Нехай Всевишній все виконає,

Лише в молитві попроси.

***

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров'я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

***

Проспівали пташині голоси,

Піднісся він, щоб нам допомогти,

Будь-які біди перемогти.

Щоб жили у мирі всі завжди,

Натхненні силою добра.

І вітаючи в цей день,

Мені хочеться бажати,

Щоб зберігала на землі

Вас божа благодать.

Вознесение Господне 2024 — душевные и теплые поздравления в прозе

В этот особый день от всего сердца желаю светлой надежды и непоколебимой веры. Пусть Господь охраняет вашу семью от зла и несогласия и дарит вам благополучие. С Вознесением Господним!

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В праздник Вознесения Господня желаю тебе, чтобы люди, которых ты встретишь, были праведны, а пути, которыми ты пойдешь, вели тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!

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В великий праздник — Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшую и чистую духовность. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью.

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Пусть Вознесение Господне дарует твоему сердцу веру, твоему разуму — надежду, а твоему здоровью — силу! С праздником!

От всего сердца желаю, чтобы в Вознесении Господне душа наполнилась спокойствием и светом! Пусть Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях! С праздником!

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С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат праздничные тосты. Желаю вам уюта, тепла, обилия, душевной атмосферы и отличного настроения.

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Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь охраняет вашу семью от зла и несогласия и дарит вам благополучие, любовь и благодать.

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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого хорошего и светлого в этот чудесный праздник! Пусть душа будет исполнена счастья, радостных эмоций и любви!

Вознесение Господне 13 июня — красивые поздравления в открытках

Поздравление с Вознесением Господним 2024 года. Новини.LIVE

Поздравление с Вознесением Господним 2024 года. Новини.LIVE

Поздравление с Вознесением Господним 2024 года. Новини.LIVE

Поздравление с Вознесением Господним 2024 года. Новини.LIVE

Поздравление с Вознесением Господним 2024 года. Новини.LIVE

Видеопоздравления с Вознесением Господним 2024

Ранее мы писали, какие существуют строгие запреты в праздник Вознесения Господня и что следует сделать в этот день.

Напомним, мы рассказывали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла, который мы отпразднуем в июне.

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