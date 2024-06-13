С Вознесением Господним 2024 — сердечные поздравления в прозе, стихах и открытках

Украинцы отмечают Вознесение Господне 2024 — душевные поздравления и открытки
В этот четверг, 13 июня, украинские верующие встречают один из самых больших и важных церковных праздников — Вознесение Господне. Традиционно его отмечают на сороковой день после Пасхи. Этот особый день символизирует вознесение Иисуса Христа на Небесный престол после Его воскресение. В праздник принято поздравлять друг друга, желая добра и Божьей милости.
Специально к важной дате Новини.LIVE сделало большую подборку трогательных и душевных поздравлений с Вознесением Господним 2024 года в стихах, прозе и красивых открытках.
С Вознесением Господним 2024 — трогательные поздравления в стихах на украинском языке
Вознесіння Господнє —
Свято світла й добра!
Бажаю сьогодні
Вам миру й тепла.
***
Вознесіння Господнє на порозі —
День світлої надії та чудес.
Нехай зникають всі скорботи та тривоги,
А всі молитви линуть до небес!
***
Зі святом сьогодні
Я вас щиро вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
***
Вознесіння Господнє
Звістку добру несе.
Хай з радістю сьогодні
Господь дарує все!
Хай буде з вами щастя,
І божа благодать!
Тоді негоди всякі
Вас будуть оминать!
***
У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.
***
Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!
***
Проспівали пташині голоси,
Піднісся він, щоб нам допомогти,
Будь-які біди перемогти.
Щоб жили у мирі всі завжди,
Натхненні силою добра.
І вітаючи в цей день,
Мені хочеться бажати,
Щоб зберігала на землі
Вас божа благодать.
Вознесение Господне 2024 — душевные и теплые поздравления в прозе
В этот особый день от всего сердца желаю светлой надежды и непоколебимой веры. Пусть Господь охраняет вашу семью от зла и несогласия и дарит вам благополучие. С Вознесением Господним!
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В праздник Вознесения Господня желаю тебе, чтобы люди, которых ты встретишь, были праведны, а пути, которыми ты пойдешь, вели тебя к истинному счастью! Божьего тебе благословения!
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В великий праздник — Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшую и чистую духовность. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью.
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Пусть Вознесение Господне дарует твоему сердцу веру, твоему разуму — надежду, а твоему здоровью — силу! С праздником!
От всего сердца желаю, чтобы в Вознесении Господне душа наполнилась спокойствием и светом! Пусть Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях! С праздником!
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С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат праздничные тосты. Желаю вам уюта, тепла, обилия, душевной атмосферы и отличного настроения.
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Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь охраняет вашу семью от зла и несогласия и дарит вам благополучие, любовь и благодать.
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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого хорошего и светлого в этот чудесный праздник! Пусть душа будет исполнена счастья, радостных эмоций и любви!
Вознесение Господне 13 июня — красивые поздравления в открытках
Видеопоздравления с Вознесением Господним 2024
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