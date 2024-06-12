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Вознесіння Господнє 2024 — яка заборона вважається найбільшим гріхом у свято

12 червня 2024 05:59
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Вознесіння Господнє 2024 — що не можна та можна робити у велике церковне свято
Віряни у церкві на свято. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

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Вознесіння Господнє — одне з 12 головних церковних свят, під час якого віряни згадують біблійську подію — вознесення у Небо Ісуса Христа перед очима своїх учнів-апостолів. Подія прив'язана до Великодня і відзначається на 40 день після Воскресіння Сина Божого. Тож, цього року важлива для кожного християнина дата припадає на 13 червня. 

Новини.LIVE розповідає, які існують суворі заборони у свято Вознесіння Господнє та що варто зробити у цей день. 

Що варто зробити на Вознесіння Господнє

Цей день в Україні має як важливі церковні традиції, так і народні, які передаються від покоління до покоління. Одна з таких — випікання обрядового печива у формі драбинок. Цікаво, що "перекладин" на печиві-драбині має бути сім — за кількістю небес. Наші прадіди казали: "щоб було по чому Ісусу вилізти на небо".

Також у деяких регіонах України на свято пекли паски та фарбували великодні яйця на поминки. В кінці дня накривали святкові столи та влаштовували гуляння. Дозволено поминати покійних, ставити свічку за упокій душі.

Що обов'язково має зробити кожен вірянин:

  • піти до храму на літургію і помолитися — цього дня Ісус вислуховує всі прохання;
  • якщо немає змоги відвідати храм, можна помолитися і вдома, головне зробити це від чистого серця;
  • подати милостиню — вважається, що Господь цього дня востаннє ходить вулицями під виглядом жебрака;
  • прикрасити оселю зеленню та свіжими травами;
  • провести день у спокої та гарному настрої. 

 

Що варто зробити на Вознесіння Господнє
Віряни у церкві на богослужінні. Фото: preobraz.kiev.ua

Як правильно вітатися на Вознесіння Господнє

Як відомо, на великі церковні свята християни використовують особливі привітання:

  • на Різдво — говоримо "Христос народився" або відповідаємо "Славімо Його";
  • на Великдень — говоримо "Христос Воскрес!" або відповідаємо "Воістину Воскрес!".

На Вознесіння Господнє віряни повертаються до звичного привітання "Слава Ісусу Христу!", на яке потрібно відповісти "Навіки Слава!"

Що не можна робити на Вознесіння Господнє

У велике церковне свято не можна:

  • сваритися;
  • лаятися;
  • сперечатися;
  • сумувати;
  • плакати;
  • думати про погане;
  • бажати іншим зла;
  • займатися хатніми справами;
  • займатися рукоділлям;
  • важко працювати;
  • займатися городніми справами;
  • одружуватися;
  • вінчатися;
  • відмовляти в милостині. 

Найбільшим гріхом у Вознесіння Господнє вважається викидати сміття, кидати сміття на землю або плювати на вулиці. У народі вірили, що так можна потрапити в Ісуса Христа, який спустився на землю.

 

Раніше ми писали, які існують традиції у свято Петра і Павла, яке ми відсвяткуємо у червні, та як слід провести цей день. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли відзначаємо Різдво Івана Предтечі 2024 року.

Також ми повідомляли, коли українці святкуватимуть Івана Купала.

традиції
релігія
Вознесіння Господнє
свята
церква
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