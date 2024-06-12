Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Вознесение Господне 2024 — какой запрет считается самым большим грехом в праздник arrow

Вознесение Господне 2024 — какой запрет считается самым большим грехом в праздник

12 июня 2024 05:59
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Вознесение Господне 2024 — что нельзя и можно делать в великий церковный праздник
Верующие в церкви в праздник. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Читайте также:

Вознесение Господне — один из 12 главных церковных праздников, во время которого верующие вспоминают библейское событие — вознесение в Небо Иисуса Христа перед глазами своих учеников-апостолов. Событие привязано к Пасхе и отмечается на 40-й день после Воскресения Сына Божьего. В этом году важная для каждого христианина дата приходится на 13 июня.

Новини.LIVE рассказывает, какие существуют строгие запреты в праздник Вознесения Господня и что следует сделать в этот день.

Что стоит сделать на Вознесение Господне

Этот день в Украине имеет как важные церковные традиции, так и народные, передающиеся от поколения к поколению. Одна из таких — выпекание обрядового печенья в форме лестниц. Интересно, что "перекладин" на печенье-лестнице должно быть семь — как количества небес. Наши прадеды говорили: "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо".

Также в некоторых регионах Украины на праздник пекли куличи и красили пасхальные яйца на поминки. В конце дня накрывали праздничные столы и устраивали гулянья. Разрешено поминать усопших, ставить свечу за упокой души.

Что обязательно должен сделать каждый верующий:

  • пойти в храм на литургию и помолиться — в этот день Иисус выслушивает все просьбы;
  • если нет возможности посетить храм, можно помолиться и дома, главное сделать это от чистого сердца;
  • подать милостыню — считается, что Господь в этот день последний раз ходит по улицам под видом нищего;
  • украсить дом зеленью и свежими травами;
  • провести день в покое и хорошем настроении.

 

Что стоит сделать на Вознесение Господне
Верующие в церкви на богослужении. Фото: preobraz.kiev.ua

Как правильно здороваться на Вознесение Господне

Как известно, на большие церковные праздники христиане используют особые поздравления:

  • на Рождество — говорим "Христос родился" или отвечаем "Славим Его";
  • на Пасху — говорим "Христос Воскрес!" или отвечаем "Воистину Воскрес!".

На Вознесение Господне верующие возвращаются к привычному приветствию "Слава Иисусу Христу!", на которое нужно ответить "Навеки Слава!"

Что нельзя делать на Вознесение Господне

В большой церковный праздник нельзя:

  • ссориться;
  • ругаться;
  • спорить;
  • унывать;
  • плакать;
  • думать о плохом;
  • желать другим зла;
  • заниматься домашними делами;
  • заниматься рукоделием;
  • тяжело работать;
  • заниматься огородными делами;
  • жениться;
  • венчаться;
  • отказывать в подаянии.

Самым большим грехом в Вознесение Господнє считается выбрасывать мусор, бросать мусор на землю или плевать на улице. В народе верили, что так можно попасть в Иисуса Христа, который спустился на землю.

 

Ранее мы писали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла, который мы отпразднуем в июне, и как следует провести этот день.

Напомним, мы рассказывали, когда отмечаем Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.

Также мы сообщали, когда украинцы будут праздновать Ивана Купала.

традиции
религия
Вознесение Господне
праздники
церковь
запреты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина