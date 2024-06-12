Вознесение Господне 2024 — что нельзя и можно делать в великий церковный праздник

Вознесение Господне 2024 — какой запрет считается самым большим грехом в праздник
Вознесение Господне — один из 12 главных церковных праздников, во время которого верующие вспоминают библейское событие — вознесение в Небо Иисуса Христа перед глазами своих учеников-апостолов. Событие привязано к Пасхе и отмечается на 40-й день после Воскресения Сына Божьего. В этом году важная для каждого христианина дата приходится на 13 июня.
Новини.LIVE рассказывает, какие существуют строгие запреты в праздник Вознесения Господня и что следует сделать в этот день.
Что стоит сделать на Вознесение Господне
Этот день в Украине имеет как важные церковные традиции, так и народные, передающиеся от поколения к поколению. Одна из таких — выпекание обрядового печенья в форме лестниц. Интересно, что "перекладин" на печенье-лестнице должно быть семь — как количества небес. Наши прадеды говорили: "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо".
Также в некоторых регионах Украины на праздник пекли куличи и красили пасхальные яйца на поминки. В конце дня накрывали праздничные столы и устраивали гулянья. Разрешено поминать усопших, ставить свечу за упокой души.
Что обязательно должен сделать каждый верующий:
- пойти в храм на литургию и помолиться — в этот день Иисус выслушивает все просьбы;
- если нет возможности посетить храм, можно помолиться и дома, главное сделать это от чистого сердца;
- подать милостыню — считается, что Господь в этот день последний раз ходит по улицам под видом нищего;
- украсить дом зеленью и свежими травами;
- провести день в покое и хорошем настроении.
Как правильно здороваться на Вознесение Господне
Как известно, на большие церковные праздники христиане используют особые поздравления:
- на Рождество — говорим "Христос родился" или отвечаем "Славим Его";
- на Пасху — говорим "Христос Воскрес!" или отвечаем "Воистину Воскрес!".
На Вознесение Господне верующие возвращаются к привычному приветствию "Слава Иисусу Христу!", на которое нужно ответить "Навеки Слава!"
Что нельзя делать на Вознесение Господне
В большой церковный праздник нельзя:
- ссориться;
- ругаться;
- спорить;
- унывать;
- плакать;
- думать о плохом;
- желать другим зла;
- заниматься домашними делами;
- заниматься рукоделием;
- тяжело работать;
- заниматься огородными делами;
- жениться;
- венчаться;
- отказывать в подаянии.
Самым большим грехом в Вознесение Господнє считается выбрасывать мусор, бросать мусор на землю или плевать на улице. В народе верили, что так можно попасть в Иисуса Христа, который спустился на землю.
Ранее мы писали, какие существуют традиции в праздник Петра и Павла, который мы отпразднуем в июне, и как следует провести этот день.
Напомним, мы рассказывали, когда отмечаем Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году.
Также мы сообщали, когда украинцы будут праздновать Ивана Купала.
Читайте Новини.LIVE!