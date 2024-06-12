Вознесение Господне 2024 — что нельзя и можно делать в великий церковный праздник

Верующие в церкви в праздник. Фото: pomisna.info

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Вознесение Господне — один из 12 главных церковных праздников, во время которого верующие вспоминают библейское событие — вознесение в Небо Иисуса Христа перед глазами своих учеников-апостолов. Событие привязано к Пасхе и отмечается на 40-й день после Воскресения Сына Божьего. В этом году важная для каждого христианина дата приходится на 13 июня.

Новини.LIVE рассказывает, какие существуют строгие запреты в праздник Вознесения Господня и что следует сделать в этот день.

Что стоит сделать на Вознесение Господне

Этот день в Украине имеет как важные церковные традиции, так и народные, передающиеся от поколения к поколению. Одна из таких — выпекание обрядового печенья в форме лестниц. Интересно, что "перекладин" на печенье-лестнице должно быть семь — как количества небес. Наши прадеды говорили: "чтобы было по чему Иисусу вылезти на небо".

Также в некоторых регионах Украины на праздник пекли куличи и красили пасхальные яйца на поминки. В конце дня накрывали праздничные столы и устраивали гулянья. Разрешено поминать усопших, ставить свечу за упокой души.

Что обязательно должен сделать каждый верующий:

пойти в храм на литургию и помолиться — в этот день Иисус выслушивает все просьбы;

если нет возможности посетить храм, можно помолиться и дома, главное сделать это от чистого сердца;

подать милостыню — считается, что Господь в этот день последний раз ходит по улицам под видом нищего;

украсить дом зеленью и свежими травами;

провести день в покое и хорошем настроении.

Верующие в церкви на богослужении. Фото: preobraz.kiev.ua

Как правильно здороваться на Вознесение Господне

Как известно, на большие церковные праздники христиане используют особые поздравления:

на Рождество — говорим "Христос родился" или отвечаем "Славим Его";

на Пасху — говорим "Христос Воскрес!" или отвечаем "Воистину Воскрес!".

На Вознесение Господне верующие возвращаются к привычному приветствию "Слава Иисусу Христу!", на которое нужно ответить "Навеки Слава!"

Что нельзя делать на Вознесение Господне

В большой церковный праздник нельзя:

ссориться;

ругаться;

спорить;

унывать;

плакать;

думать о плохом;

желать другим зла;

заниматься домашними делами;

заниматься рукоделием;

тяжело работать;

заниматься огородными делами;

жениться;

венчаться;

отказывать в подаянии.

Самым большим грехом в Вознесение Господнє считается выбрасывать мусор, бросать мусор на землю или плевать на улице. В народе верили, что так можно попасть в Иисуса Христа, который спустился на землю.

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