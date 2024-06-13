З Вознесінням Господнім 2024 — сердечні привітання у прозі, віршах та листівках

Вірянка у церкві на свято. Фото: pomisna.info

У цей четвер, 13 червня, українські віряни зустрічають одне з найбільших та найважливіших церковних свят — Вознесіння Господнє. Традиційно його відзначають на сороковий день після Великодня. Цей особливий день символізує вознесіння Ісуса Христа до Небесного престолу після Його воскресіння. У свято заведено вітати одне одного, бажаючи добра та Божої ласки.

Читайте також:

Спеціально до важливої дати Новини.LIVE зробило велику добірку зворушливих та душевних привітань з Вознесінням Господнім 2024 року у віршах, прозі та красивих листівках.

З Вознесінням Господнім 2024 — зворушливі привітання у віршах українською мовою

Вознесіння Господнє —

Свято світла й добра!

Бажаю сьогодні

Вам миру й тепла.

***

Вознесіння Господнє на порозі —

День світлої надії та чудес.

Нехай зникають всі скорботи та тривоги,

А всі молитви линуть до небес!

***

Зі святом сьогодні

Я вас щиро вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров'я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Вознесіння Господнє

Звістку добру несе.

Хай з радістю сьогодні

Господь дарує все!

Хай буде з вами щастя,

І божа благодать!

Тоді негоди всякі

Вас будуть оминать!

***

У Вознесіння Господнє

Свою душу в храм неси,

Нехай Всевишній все виконає,

Лише в молитві попроси.

***

Нехай великий Бог

Пошле вам радість в хату,

Міцне здоров'я й літ юрбу густу,

І доленьку усміхнену багату,

І пісню українську золоту.

Нехай до вас в оселю щастя прилетить

Внесе на крилах свіжість світанкову,

І оптимізму сонячне тепло!

***

Проспівали пташині голоси,

Піднісся він, щоб нам допомогти,

Будь-які біди перемогти.

Щоб жили у мирі всі завжди,

Натхненні силою добра.

І вітаючи в цей день,

Мені хочеться бажати,

Щоб зберігала на землі

Вас божа благодать.

Вознесіння Господнє 2024 — душевні та теплі привітання у прозі

У цей особливий день від щирого серця бажаю світлої надії та непохитної віри. Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла та незгоди та дарує вам добробут. З Вознесінням Господнім!

***

У свято Вознесіння Господнє бажаю тобі, щоб люди, яких ти зустрінеш, були праведними, а дороги, якими ти підеш, вели тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

***

У велике свято — Вознесіння Господнє, бажаю віри, незгасимої надії в краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю.

***

Нехай Вознесіння Господнє подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму — надію, а твоєму здоров'ю — силу! Зі святом!

Від щирого серця бажаю, щоб у Вознесіння Господнє душа наповнилася спокоєм і світлом! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах і починаннях! Зі святом!

***

З Вознесінням Господнім! Нехай благодать увійде в ваш будинок, нехай під радісний сміх звучать святкові тости. Бажаю вам затишку, тепла, достатку, душевної атмосфери та чудового настрою.

***

Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла та незгоди та дарує вам добробут, любов і благодать.

***

Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього найдобрішого та найсвітлішого у це чудове свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радісних емоцій та любові!

Вознесіння Господнє 13 червня — красиві привітання у листівках

Привітання з Вознесінням Господнім 2024. Новини.LIVE

Привітання з Вознесінням Господнім 2024. Новини.LIVE

Привітання з Вознесінням Господнім 2024. Новини.LIVE

Привітання з Вознесінням Господнім 2024. Новини.LIVE

Привітання з Вознесінням Господнім 2024. Новини.LIVE

Відеопривітання з Вознесінням Господнім 2024

Раніше ми писали, які існують суворі заборони у свято Вознесіння Господнє та що варто зробити у цей день.

Нагадаємо, ми розповідали, які існують традиції у свято Петра і Павла, яке ми відсвяткуємо у червні.

Також радимо дізнатися, коли відзначаємо Різдво Івана Предтечі 2024 року.