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Українці відзначають Вознесіння Господнє 2024 — душевні привітання та листівки

13 червня 2024 05:59
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Вознесінням Господнім 2024 — сердечні привітання у прозі, віршах та листівках
Вірянка у церкві на свято. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей четвер, 13 червня, українські віряни зустрічають одне з найбільших та найважливіших церковних свят — Вознесіння Господнє. Традиційно його відзначають на сороковий день після Великодня. Цей особливий день символізує вознесіння Ісуса Христа до Небесного престолу після Його воскресіння. У свято заведено вітати одне одного, бажаючи добра та Божої ласки. 

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Спеціально до важливої дати Новини.LIVE зробило велику добірку зворушливих та душевних привітань з Вознесінням Господнім 2024 року у віршах, прозі та красивих листівках.

З Вознесінням Господнім 2024 — зворушливі привітання у віршах українською мовою

Вознесіння Господнє —
Свято світла й добра!
Бажаю сьогодні
Вам миру й тепла.

***

Вознесіння Господнє на порозі —
День світлої надії та чудес.
Нехай зникають всі скорботи та тривоги,
А всі молитви линуть до небес!

***

Зі святом сьогодні
Я вас щиро вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров'я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!

***

Вознесіння Господнє
Звістку добру несе.
Хай з радістю сьогодні
Господь дарує все!
Хай буде з вами щастя,
І божа благодать!
Тоді негоди всякі
Вас будуть оминать!

***

У Вознесіння Господнє
Свою душу в храм неси,
Нехай Всевишній все виконає,
Лише в молитві попроси.

***

Нехай великий Бог
Пошле вам радість в хату,
Міцне здоров'я й літ юрбу густу,
І доленьку усміхнену багату,
І пісню українську золоту.
Нехай до вас в оселю щастя прилетить
Внесе на крилах свіжість світанкову,
І оптимізму сонячне тепло!

***

Проспівали пташині голоси,
Піднісся він, щоб нам допомогти,
Будь-які біди перемогти.
Щоб жили у мирі всі завжди,
Натхненні силою добра.
І вітаючи в цей день,
Мені хочеться бажати,
Щоб зберігала на землі
Вас божа благодать.

Вознесіння Господнє 2024 — душевні та теплі привітання у прозі

У цей особливий день від щирого серця бажаю світлої надії та непохитної віри. Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла та незгоди та дарує вам добробут. З Вознесінням Господнім!

***

У свято Вознесіння Господнє бажаю тобі, щоб люди, яких ти зустрінеш, були праведними, а дороги, якими ти підеш, вели тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!

***

У велике свято — Вознесіння Господнє, бажаю віри, незгасимої надії в краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса висвітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов'ю. 

***

Нехай Вознесіння Господнє подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму — надію, а твоєму здоров'ю — силу! Зі святом!

Від щирого серця бажаю, щоб у Вознесіння Господнє душа наповнилася спокоєм і світлом! Нехай Господь пошле своє благословення і допомагає у всіх благих справах і починаннях! Зі святом!

***

З Вознесінням Господнім! Нехай благодать увійде в ваш будинок, нехай під радісний сміх звучать святкові тости. Бажаю вам затишку, тепла, достатку, душевної атмосфери та чудового настрою. 

***

Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла та незгоди та дарує вам добробут, любов і благодать.

***

Вітаю з Вознесінням Господнім і бажаю всього найдобрішого та найсвітлішого у це чудове свято! Нехай душа буде сповнена щастя, радісних емоцій та любові! 

Вознесіння Господнє 13 червня — красиві привітання у листівках

Вознесіння Господнє 13 червня — красиві привітання у листівках
Привітання з Вознесінням Господнім 2024. Новини.LIVE
Вознесіння Господнє 13 червня — красиві привітання
Привітання з Вознесінням Господнім 2024. Новини.LIVE
Вознесіння Господнє 13 червня — листівки
Привітання з Вознесінням Господнім 2024. Новини.LIVE
З Вознесінням Господнім 2024 — зворушливі привітання
Привітання з Вознесінням Господнім 2024. Новини.LIVE
Вознесіння Господнє 2024 — душевні та теплі привітання
Привітання з Вознесінням Господнім 2024. Новини.LIVE

Відеопривітання з Вознесінням Господнім 2024

 

 

 

Раніше ми писали, які існують суворі заборони у свято Вознесіння Господнє та що варто зробити у цей день. 

Нагадаємо, ми розповідали, які існують традиції у свято Петра і Павла, яке ми відсвяткуємо у червні.

Також радимо дізнатися, коли відзначаємо Різдво Івана Предтечі 2024 року.

вірші
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