С Вербным воскресеньем 2024 — трогательные поздравления своими словами и в открытках

Девушка возле церкви с освященной вербой. Фото: google.com

Сегодня, 28 апреля, православные верующие отмечают большой церковный праздник — Вербное воскресенье. Оно посвящено особому событию — входу Иисуса Христа в Иерусалим. В этот день принято освящать вербу в церкви и поздравлять друг друга теплыми словами, ведь уже через неделю мы будем отмечать Светлое Христово Воскресение или Пасху.

Новини.LIVE сделал подборку красивых и трогательных поздравлений в стихах, прозе и открытках.

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Вербное воскресенье 28 апреля — красивые поздравления в прозе

Желаю, чтобы в этот день радость наполнила твою душу. Пусть тепло, благополучие и красивые мгновения не покидают тебя! С Вербным воскресеньем!

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Не я бью, а верба бьет! Будь здорова и красива, и пусть судьба будет к тебе приветлива, а Господь пошлет ангелочка, чтобы оберегал тебя, охранял от всех бед и неприятностей.

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Поздравляю с Вербным воскресеньем! От всего сердца желаю мирного неба! Пусть ветви вербы прогонят невзгоды и печали, пусть силы хватит, чтобы преодолеть любые препятствия на пути!

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Искренне и от души хочу поздравить тебя, друг мой, с Вербным воскресеньем! Желаю тебе счастья, крепкого здоровья, стальной веры в Господа нашего, а также — пусть в твоем доме поселится счастье, радость и любовь к ближним.

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Поздравляю тебя с чудесным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить, что самое важное в жизни — любовь к близким, умение прощать и быть искренним. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему наилучшему!

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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания!

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Желаю, чтобы мир и согласие всегда царили в вашем доме и искренне поздравляю с чудесным праздником Вербным воскресеньем!

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Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть веточка вербы принесет крепкое здоровье, искреннюю любовь и светлую надежду в счастливое будущее.

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Поздравляю с Вербным Воскресением! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, а радость и добро найдут к вам дорогу!

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С Вербным воскресеньем! Желаю хороших друзей рядом, уверенности в завтрашнем дне и удачи во всем. Любовь, здоровье и вечную весну!

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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Волшебного Вам настроения, огромного счастья, Господнего благословения во всех делах, великого везения, прекрасного настоящего и светлого будущего!

Поздравления с Вербным воскресеньем в трогательных стихах на украинском языке

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.



***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

Гілочки тоненькі,котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

***

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

С Вербным воскресеньем 2024 — теплые и искренние открытки

Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Вербным воскресеньем 28 апреля 2024 года

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