Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Украинцы встречают Вербное воскресенье 2024 — открытки и искренние поздравления arrow

Украинцы встречают Вербное воскресенье 2024 — открытки и искренние поздравления

28 апреля 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Вербным воскресеньем 2024 — трогательные поздравления своими словами и в открытках
Девушка возле церкви с освященной вербой. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 28 апреля, православные верующие отмечают большой церковный праздник — Вербное воскресенье. Оно посвящено особому событию — входу Иисуса Христа в Иерусалим. В этот день принято освящать вербу в церкви и поздравлять друг друга теплыми словами, ведь уже через неделю мы будем отмечать Светлое Христово Воскресение или Пасху.

Новини.LIVE сделал подборку красивых и трогательных поздравлений в стихах, прозе и открытках.

Читайте также:

Вербное воскресенье 28 апреля — красивые поздравления в прозе

Желаю, чтобы в этот день радость наполнила твою душу. Пусть тепло, благополучие и красивые мгновения не покидают тебя! С Вербным воскресеньем!

***

Не я бью, а верба бьет! Будь здорова и красива, и пусть судьба будет к тебе приветлива, а Господь пошлет ангелочка, чтобы оберегал тебя, охранял от всех бед и неприятностей.

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем! От всего сердца желаю мирного неба! Пусть ветви вербы прогонят невзгоды и печали, пусть силы хватит, чтобы преодолеть любые препятствия на пути!

***

Искренне и от души хочу поздравить тебя, друг мой, с Вербным воскресеньем! Желаю тебе счастья, крепкого здоровья, стальной веры в Господа нашего, а также — пусть в твоем доме поселится счастье, радость и любовь к ближним.

***

Поздравляю тебя с чудесным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить, что самое важное в жизни — любовь к близким, умение прощать и быть искренним. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему наилучшему!

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания!

***

Желаю, чтобы мир и согласие всегда царили в вашем доме и искренне поздравляю с чудесным праздником Вербным воскресеньем!

***

Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть веточка вербы принесет крепкое здоровье, искреннюю любовь и светлую надежду в счастливое будущее.

***

Поздравляю с Вербным Воскресением! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, а радость и добро найдут к вам дорогу!

***

С Вербным воскресеньем! Желаю хороших друзей рядом, уверенности в завтрашнем дне и удачи во всем. Любовь, здоровье и вечную весну!

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Волшебного Вам настроения, огромного счастья, Господнего благословения во всех делах, великого везения, прекрасного настоящего и светлого будущего!

Поздравления с Вербным воскресеньем в трогательных стихах на украинском языке

Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.


***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

Гілочки тоненькі,котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

***

Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!

***

Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!

С Вербным воскресеньем 2024 — теплые и искренние открытки

С Вербным воскресеньем 2024 – теплые и искренние открытки
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Вербным воскресеньем 2024 — открытки на 28 апреля
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с вербным воскресеньем в трогательных открытках
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Вербное воскресенье 28 апреля — красивые поздравления в открытках
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Вербное воскресенье 28 апреля 2024 года.
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Вербным воскресеньем 2024 – трогательные поздравления своими словами и в открытках
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Как красиво поздравить с Вербным воскресеньем 2024 года – трогательные и теплые поздравления
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Вербным воскресеньем 2024 — теплые открытки
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Вербным воскресеньем 28 апреля 2024 года
Поздравления с Вербным воскресеньем 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Вербным воскресеньем 28 апреля 2024 года

 

 

 

 

Ранее мы писали о невероятных украинских традициях на праздник Чистый четверг.

Напомним, мы рассказывали, когда наступит Радоница в 2024 году, как следует поминать умерших и что запрещено делать в этот день.

Также советуем узнать, когда отметим Рождество Ивана Предтечи в 2024 году.

праздники
поздравления
открытки
религия
Вербное воскресенье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри