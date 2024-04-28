С Вербным воскресеньем 2024 — трогательные поздравления своими словами и в открытках

Украинцы встречают Вербное воскресенье 2024 — открытки и искренние поздравления
Сегодня, 28 апреля, православные верующие отмечают большой церковный праздник — Вербное воскресенье. Оно посвящено особому событию — входу Иисуса Христа в Иерусалим. В этот день принято освящать вербу в церкви и поздравлять друг друга теплыми словами, ведь уже через неделю мы будем отмечать Светлое Христово Воскресение или Пасху.
Новини.LIVE сделал подборку красивых и трогательных поздравлений в стихах, прозе и открытках.
Вербное воскресенье 28 апреля — красивые поздравления в прозе
Желаю, чтобы в этот день радость наполнила твою душу. Пусть тепло, благополучие и красивые мгновения не покидают тебя! С Вербным воскресеньем!
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Не я бью, а верба бьет! Будь здорова и красива, и пусть судьба будет к тебе приветлива, а Господь пошлет ангелочка, чтобы оберегал тебя, охранял от всех бед и неприятностей.
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Поздравляю с Вербным воскресеньем! От всего сердца желаю мирного неба! Пусть ветви вербы прогонят невзгоды и печали, пусть силы хватит, чтобы преодолеть любые препятствия на пути!
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Искренне и от души хочу поздравить тебя, друг мой, с Вербным воскресеньем! Желаю тебе счастья, крепкого здоровья, стальной веры в Господа нашего, а также — пусть в твоем доме поселится счастье, радость и любовь к ближним.
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Поздравляю тебя с чудесным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить, что самое важное в жизни — любовь к близким, умение прощать и быть искренним. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему наилучшему!
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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания!
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Желаю, чтобы мир и согласие всегда царили в вашем доме и искренне поздравляю с чудесным праздником Вербным воскресеньем!
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Поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть веточка вербы принесет крепкое здоровье, искреннюю любовь и светлую надежду в счастливое будущее.
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Поздравляю с Вербным Воскресением! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, а радость и добро найдут к вам дорогу!
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С Вербным воскресеньем! Желаю хороших друзей рядом, уверенности в завтрашнем дне и удачи во всем. Любовь, здоровье и вечную весну!
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Поздравляю с Вербным воскресеньем! Волшебного Вам настроения, огромного счастья, Господнего благословения во всех делах, великого везения, прекрасного настоящего и светлого будущего!
Поздравления с Вербным воскресеньем в трогательных стихах на украинском языке
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
***
Гілочки тоненькі,котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
***
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
С Вербным воскресеньем 2024 — теплые и искренние открытки
Видеопоздравления с Вербным воскресеньем 28 апреля 2024 года
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