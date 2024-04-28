З Вербною неділею 2024 — зворушливі привітання своїми словами та у листівках

Дівчина біля церкви з освяченою вербою. Фото: google.com

Сьогодні, 28 квітня, православні віряни відзначають велике церковне свято — Вербна неділя. Воно присвячене особливій події — входу Ісуса Христа в Єрусалим. Цього дня заведено освячувати вербу у церкві та вітати один одного теплими словами, адже вже за тиждень ми будемо відзначати Світле Христове Воскресіння або Великдень.

Новини.LIVE зробив добірку красивих та зворушливих привітань у віршах, прозі та листівках.

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Вербна неділя 28 квітня — красиві привітання у прозі

Бажаю, щоб цього дня радість наповнила твою душу. Нехай тепло, добробуту і красиві миті не покидають тебе! З Вербною неділею!

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Не я б’ю, а верба б’є! Будь здорова і красива, і нехай доля буде до тебе привітна, а Господь пошле янголятка, щоб оберігав тебе, охороняв від всіх бід і неприємностей.

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Вітаю з Вербною неділею! Від щирого серця бажаю мирного неба! Нехай гілки верби проженуть негаразди та печалі, нехай сили вистачить, щоб подолати будь-які перешкоди на шляху!

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Щиро і від душі хочу привітати тебе, друже мій, з Вербною неділею! Бажаю тобі щастя, міцного здоров’я, сталевої віри в Господа нашого, а також — нехай у твоєму домі оселиться щастя, радість і любов до ближніх.

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Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті — любов до близьких, вміння прощати та бути щирим. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого!

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Вітаю з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозумінням!

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Бажаю, щоб мир і злагода завжди панували у вашому домі та щиро вітаю з чудовим святом Вербною неділею!

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Вітаю вас з Вербною неділею! Нехай гілочка верби принесе міцне здоров'я, щире кохання та світлу надію у щасливе майбутнє.

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Вітаю з Вербною Неділею! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, а радість і добро знайдуть до вас дорогу!

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З Вербною неділею! Бажаю добрих друзів поруч, впевненості в завтрашньому дні й удачі у всьому. Кохання, здоров'я і вічної весни!

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Вітаю з Вербною неділею! Чарівного Вам настрою, величезного щастя, Господнього благословення у всіх справах, великого везіння, прекрасного сьогодення і світлого майбутнього!

Привітання з Вербною неділею у зворушливих віршах українською мовою

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень — Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.



***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

Гілочки тоненькі,котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

***

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

З Вербною неділею 2024 — теплі та щирі листівки

Привітання з Вербною неділею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Вербною неділею 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Вербною неділею 28 квітня 2024 року

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