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Войдите в 1% самых внимательных людей, найдя уникальный торт

14 февраля 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Аппетитная, но мегасложная головоломка — найдите уникальный торт за 11 секунд
Оптическая головоломка, в которой нужно найти уникальный торт. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Если вам нечего делать, или просто хочется весело провести свободное время, предлагаем вам решить одну головоломку. И хотя эта оптическая иллюзия достаточно тяжелая, она способна продемонстрировать остроту вашего зрения и уровень внимательности.

Оптическую головоломку представил "УНИАН".

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Оптическая головоломка на внимательность — найдите уникальный торт за 11 секунд

Перед вами есть картинка, на которой изображено большое количество аппетитных тортов. Видимо, глядя на эту картинку, вам сразу хочется есть, но подождите, это немного позже. Пока попытайтесь решить головоломку, где нужно найти торт, который отличается среди других.

Внимательно смотрите на каждую мелочь, которая может быть правильным ответом. Не обращайте внимание на то, что ваши глаза могут немного устать, ведь далеко не каждый человек способен сразу же найти то, что от него нужно. Только сфокусируйте свое внимание на каждом тортике.

Итак, если вы готовы принять этот непростой вызов и проверить свои способности, начинайте решать эту головоломку, но прежде, чем это сделать, отложите все лишнее, настройте свое зрение, установите таймер на 11 секунд и начинайте рассматривать каждую деталь. Итак, желаем успехов!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Если вам удалось решить эту головоломку, это означает, что вы входите в 1% тех, кто способен справиться с этим. В противном случае, если вы не смогли найти уникальный торт, не огорчайтесь и повторите попытку. Также вы можете ознакомиться с ответом.

Правильный ответ — где уникальный торт

Если вы посмотрите на шестую сверху строчку и на 11-тый слева столбик, вы и увидите тот самый "уникальный торт". Он отличается от других тем, что имеет меньшее количество свечей.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали об аппетитной оптической головоломке, в которой нужно найти надкушенный круассан.

Раньше мы рассказывали о веселой оптической головоломке, в которой нужно отыскать рыбу среди котов.

Также мы сообщали о яркой оптической головоломке, где нужно найти уникальный автобус.

оптическая иллюзия
интеллект
головоломка
тест на внимательность

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