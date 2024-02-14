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Увійдіть до 1% найуважніших людей, знайшовши унікальний торт

14 лютого 2024 07:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Апетитна, але мегаскладна головоломка — знайдіть унікальний торт за 11 секунд
Оптична головоломка, в якій потрібно знайти унікальний торт. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Якщо вам нема, чого робити, або ж просто хочеться весело провести вільний час, пропонуємо вам вирішити одну головоломку. І хоча ця оптична ілюзія є досить важкою, вона здатна продемонструвати гостроту вашого зору і рівень уважності.

Оптичну головоломку представив "УНІАН".

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Оптична головоломка на уважність — знайдіть унікальний торт за 11 секунд

Перед вами є картинка, на якій зображена велика кількість апетитних тортів. Певно, дивлячись на цю картинку, вам одразу хочеться їсти, але стривайте, це трохи згодом. Поки спробуйте вирішити головоломку, де потрібно знайти торт, який відрізняється серед інших.

Уважно дивіться на кожну дрібницю, яка може бути правильною відповіддю. Не зважайте на те, що ваші очі можуть трохи втомитися, адже далеко не кожна людина здатна одразу ж знайти те, що від неї потрібно. Лише сфокусуйте свою увагу на кожному тортику.

Отже, якщо ви готові прийняти цей непростий виклик і перевірити свої здібності, починайте вирішувати цю головоломку, Але перш, ніж це зробити, відкладіть все зайве, налаштуйте свій зір, встановіть таймер на 11 секунд і починайте роздивлятися кожну деталь. Тож, бажаємо успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Якщо вам вдалося вирішити цю головоломку, це означає, що ви входите до 1% тих, хто здатний впоратися з цим. В іншому випадку, якщо ви не змогли знайти унікальний торт, не засмучуйтеся і спробуйте ще раз. Також ви можете ознайомитися з відповіддю.

Правильна відповідь — де унікальний торт

Якщо ви подивитеся на шостий зверху рядок і на 11-тий зліва стовпчик, ви і побачите той самий "унікальний торт". Він відрізняється від інших тим, що має меншу кількість свічок.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про апетитну оптичну головоломку, в якій потрібно знайти надкушений круасан. 

Раніше ми розповідали про веселу оптичну головоломку, в якій треба відшукати рибу серед котів. 

Також ми повідомляли про яскраву оптичну головоломку, де потрібно знайти унікальний автобус. 

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
тест на уважність

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