Большая суббота 2024 — что нельзя делать перед Пасхой и как выйти из поста

Верующие на богослужении в церкви. Фото: google.com

День перед светлым праздником Пасхи называется Великая (Страстная) суббота. В 2024 году она выпадает на 4 мая. Так же, как и в любой день Страстной недели, она имеет свои традиции и важные запреты, которых придерживаются верующие.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать перед Пасхой, чтобы не потерять удачу, как следует провести Великую субботу и правильно выйти из поста.

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Как следует провести Великую субботу

В этот день верующие вспоминают погребение Сына Божьего Иисуса Христа и его пребывание в гробу. В народе Великая суббота получила название "тихая", поскольку этот день принято проводить в покое, отдыхая от любых дел и хлопот. Но можно печь куличи и красить яйца.

Великая суббота — день доброты, примирения и всепрощения. Поэтому будет уместно попросить прощения, если кого-то обидел или самому простить и отпустить все обиды. Кроме этого, перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем, кто в этом нуждается.

Также в Великую субботу миллионы людей в мире ожидают восхождения Благодатного огня, который также называют Святым светом. Церемония будет традиционно проходить в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Затем в храмах проводят освящение пасхальных корзин. Завершается Великий пост — в Великую субботу можно есть хлеб, воду, фрукты в сыром или готовом виде.

Верующая в церкви с пасхальной корзинкой. Фото: google.com

Что нельзя делать 15 апреля в Великую субботу

Поскольку Великую субботу необходимо провести в тишине и покое, запрещаются какие-либо хозяйственные работы, нельзя ни убирать, ни работать на огороде.

Большим грехом считаются: развлечения, веселье, а также ссоры и сквернословия. Также в Великую субботу нельзя:

вспоминать усопших — ходить на кладбище (ибо в этот день чествуют только Христа);

охотиться и рыбачить;

употреблять алкоголь;

прибегать к телесным утехам;

кому-то одалживать или выносить что-нибудь из дома, даже мусор, поскольку считают, что этим действием человек может лишить себя удачи и благополучия.

Человек читает молитвенник. Фото: depositphotos.com

Как выйти из поста без ущерба для здоровья

Поскольку Великая суббота — последний день Великого поста, необходимо подготовить свой организм к правильному выходу из него.

На Пасху не стоит забывать о чувстве меры во избежание желудочных расстройств. Как утверждают медики, в идеале первые два дня после поста потреблять только кисломолочные продукты, и лишь потом постепенно вводить в рацион мясо.

Для тех, кто хочет полакомиться немного мясом в праздник, идеальным будет мясо курицы, телятины или постная свинина. Также самый легкий животный белок — яйцо.

Выход с поста может занимать 1-2 недели, поэтому рекомендуем вам ознакомиться с основными правилами по возвращению к повседневной пище в видео:

Ранее мы писали, какие продукты обязательно освящают на Пасху и что они символизируют.

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