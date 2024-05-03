Велика субота 2024 — що не можна робити перед Великоднем і як вийти з посту

Віряни на богослужінні у церкві. Фото: google.com

День перед світлим святом Великодня називається Велика (Страсна) субота. 2024 року вона випадає на 4 травня. Так само як і будь-який день Страсного тижня, вона має свої традиції та важливі заборони, яких дотримуються віряни.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити перед Великоднем, щоб не втратити удачу, як слід провести Велику суботу та правильно вийти з посту.

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Як слід провести Велику суботу

У цей день віряни згадують поховання Сина Божого Ісуса Христа та його находження у труні. В народі Велика субота отримала назву "тиха", оскільки цей день заведено проводити у спокої, відпочиваючи від будь-яких справ та клопотів. Але можна пекти паски та фарбувати яйця.

Велика субота — день доброти, примирення і всепрощення. Тому буде доречно попросити вибачення, якщо когось образив або ж самому вибачити та відпустити усі образи. Крім цього, перед Великоднем обов'язково потрібно роздати милостиню всім хто цього потребує.

Також у Велику суботу мільйони людей у світі чекають на сходження Благодатного вогню, який також називають Святим світлом. Церемонія традиційно відбуватиметься у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

Після у храмах проводять освячення великодніх кошиків. Завершується Великий піст — у Велику суботу дозволено їсти хліб, воду, фрукти у сирому чи готовому вигляді.

Вірянка у церкві з великоднім кошиком. Фото: google.com

Що не можна робити 15 квітня у Велику суботу

Оскільки Велику суботу необхідно провести у тиші та спокою, забороняються будь-які господарські роботи, не можна ні прибирати, ні працювати на городі.

Великим гріхом вважаються: розваги, веселощі, а також сварки та лайка. Також у Велику суботу не можна:

згадувати покійних — ходити на кладовище (бо цього дня вшановують лише Христа);

полювати та рибалити;

вживати алкоголь;

вдаватися до тілесних втіх;

комусь щось позичати або виносити що-небудь з дому, навіть сміття, оскільки вважають, що цією дією людина може позбавити себе удачі та добробуту.

Чоловік читає молитовник. Фото: depositphotos.com

Як вийти з посту без шкоди для здоров'я

Оскільки Велика субота — останній день Великого посту, необхідно підготувати свій організм до правильного виходу з нього.

У Великдень не варто забувати про почуття міри, щоб уникнути шлункових розладів. Як стверджують медики, в ідеалі, перші два дні після посту споживати лише кисломолочні продукти, і лише потім поступово вводити в раціон м'ясо.

Для тих, хто хоче поласувати трохи м'ясом у свято, ідеальним буде м'ясо курки, телятини або пісна свинина. Також найлегший тваринний білок — яйце.

Вихід з посту може займати 1-2 тижні, тому радимо вам ознайомитися з основними правилами щодо повернення до повсякденної їжі у відео:

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