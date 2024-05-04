Пасха 2024 — как отмечать, что нельзя делать и какие ритуалы подарят счастье

Пасха 2024 — что категорически нельзя делать в праздник и как привлечь счастье
Пасха 2024 выпадает на 5 мая. Светлое Христово Воскресение имеет не только важные традиции, обычаи и поверья, но и строгие запреты.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать на Пасху и как привлечь счастье в этот светлый праздник.
Что нельзя делать на Пасху — важные запреты
Хотя это и праздничный день, наполненный радостью, светом и надеждой, он все же имеет определенные запреты, которые должны соблюдать верующие, чтобы не разгневать Бога.
Так, на Пасху нельзя:
- слишком долго спать (народные приметы говорят, что от этого испортится настроение и голова будет болеть);
- лениться — этот день человек проводит в праздничных хлопотах, поэтому нет повода для лености;
- злословить, ругаться — это грех;
- сплетничать;
- ссориться;
- работать и заниматься домашними делами;
- работать на огороде;
- выносить мусор после заката;
- подстригать или окрашивать волосы;
- венчаться;
- жениться;
- посещать кладбище и поминать умерших — это радостный праздник, направленный на освобождение от печали и скорби.
Что нужно делать на Пасху 2024 — обычаи, обряды и приметы
Одна из главных традиций на Пасху — христосование. Это значит, что верующие по-особому должны приветствовать друг друга, а именно: "Христос воскрес!", а на это должны отвечать "Воистину воскрес!". Обычно так надо поздороваться три раза. Христосаться нужно от первого дня Пасхи и до конца Светлой седмицы (недели после Пасхи).
Также один очень интересный обычай — игра "набитки": все присутствующие за праздничным столом должны взять в руку по яйцу и "подраться" друг с другом. В конце толкуют результат:
- яйцо не разбилось и выдержало все "удары" — у человека будет счастливый год;
- если девушка стукнется с ребенком и скажет "Христос Воскрес!" — следующую Пасху встретит беременной;
- яйцо выпало из рук — готовьтесь к неприятностям, лучше отказаться от поездок;
- яйцо разбилось до обеда — будет ссора в семье, после обеда — потеряете деньги;
- яйцо скатилось со стола — в окружении есть завистники.
После того как ритуал биения яйцами окончен, девушки смотрят, насколько желток находится близко к белку. Чем он ближе — тем быстрее девушка выйдет замуж, чем насыщеннее его цвет — тем удачнее будет брак.
Для тех, кто хочет быть здоров, счастлив и осуществить свои мечты, существуют особые обряды. Так, чтобы здоровье было крепким, необходимо с утра умыться водой из колодца или источника.
А если вы хотите стать счастливее или осуществить свою заветную мечту, то необходимо утром в день Пасхи съесть освященное яблоко и представить себе исполнившуюся цель.
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