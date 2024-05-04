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Пасха 2024 — что категорически нельзя делать в праздник и как привлечь счастье

4 мая 2024 14:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Пасха 2024 — как отмечать, что нельзя делать и какие ритуалы подарят счастье
Девушка с освященным куличом на Пасху. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Пасха 2024 выпадает на 5 мая. Светлое Христово Воскресение имеет не только важные традиции, обычаи и поверья, но и строгие запреты.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя делать на Пасху и как привлечь счастье в этот светлый праздник.

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Что нельзя делать на Пасху — важные запреты

Хотя это и праздничный день, наполненный радостью, светом и надеждой, он все же имеет определенные запреты, которые должны соблюдать верующие, чтобы не разгневать Бога.

Так, на Пасху нельзя:

  • слишком долго спать (народные приметы говорят, что от этого испортится настроение и голова будет болеть);
  • лениться — этот день человек проводит в праздничных хлопотах, поэтому нет повода для лености;
  • злословить, ругаться — это грех;
  • сплетничать;
  • ссориться;
  • работать и заниматься домашними делами;
  • работать на огороде;
  • выносить мусор после заката;
  • подстригать или окрашивать волосы;
  • венчаться;
  • жениться;
  • посещать кладбище и поминать умерших — это радостный праздник, направленный на освобождение от печали и скорби.

 

Что нельзя делать на Пасху — важные запреты
Освящение пасхальных блюд на Пасху. Фото: google.com

Что нужно делать на Пасху 2024 — обычаи, обряды и приметы

Одна из главных традиций на Пасху — христосование. Это значит, что верующие по-особому должны приветствовать друг друга, а именно: "Христос воскрес!", а на это должны отвечать "Воистину воскрес!". Обычно так надо поздороваться три раза. Христосаться нужно от первого дня Пасхи и до конца Светлой седмицы (недели после Пасхи).

Также один очень интересный обычай — игра "набитки": все присутствующие за праздничным столом должны взять в руку по яйцу и "подраться" друг с другом. В конце толкуют результат:

  • яйцо не разбилось и выдержало все "удары" — у человека будет счастливый год;
  • если девушка стукнется с ребенком и скажет "Христос Воскрес!" — следующую Пасху встретит беременной;
  • яйцо выпало из рук — готовьтесь к неприятностям, лучше отказаться от поездок;
  • яйцо разбилось до обеда — будет ссора в семье, после обеда — потеряете деньги;
  • яйцо скатилось со стола — в окружении есть завистники.

 

Что нужно делать на Пасху 2024 — обычаи, обряды и приметы
Пасхальные крашанки и кулич. Фото: google.com

После того как ритуал биения яйцами окончен, девушки смотрят, насколько желток находится близко к белку. Чем он ближе — тем быстрее девушка выйдет замуж, чем насыщеннее его цвет — тем удачнее будет брак.

Для тех, кто хочет быть здоров, счастлив и осуществить свои мечты, существуют особые обряды. Так, чтобы здоровье было крепким, необходимо с утра умыться водой из колодца или источника.

А если вы хотите стать счастливее или осуществить свою заветную мечту, то необходимо утром в день Пасхи съесть освященное яблоко и представить себе исполнившуюся цель.

 

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в Великую субботу перед Пасхой, чтобы не упустить удачу.

Напомним, мы писали, какие продукты обязательно освящают на Пасху и что они символизируют.

Также рекомендуем узнать, какие продукты категорически нельзя святить на Пасху и почему.

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