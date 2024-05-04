Великдень 2024 — як відзначати, що не можна робити і які ритуали подарують щастя

Дівчина з освяченою паскою на Великдень. Фото: google.com

Великдень 2024 року випадає на 5 травня. Світле Христове Воскресіння має не тільки важливі традиції, звичаї та повір'я, а й суворі заборони.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити на Великдень та як привабити щастя у це світле свято.

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Хоч це й святковий день, сповнений радості, світла та надії, він все ж має певні заборони, яких мають дотримуватися віряни, щоб не розгнівати Бога.

Так, на Великдень не можна:

занадто довго спати (народні прикмети кажуть, що від цього зіпсується настрій та голова болітиме);

лінуватися — цей день людина проводить у святкових клопотах, тож немає приводу для лінощів;

лихословити, лаятися — це гріх;

пліткувати;

сваритися;

працювати та займатися домашніми справами;

працювати на городі;

виносити сміття після заходу сонця;

підстригати або фарбувати волосся;

вінчатися;

одружуватися;

відвідувати кладовище та поминати померлих — це радісне свято, яке спрямоване на звільнення від смутку й скорботи.

Освячення великодніх страв на Великдень. Фото: google.com

Що потрібно робити на Великдень 2024 — звичаї, обряди та прикмети

Одна з головних традицій на Великдень — христосування. Це означає, що віряни по-особливому мають вітати один одного, а саме: казати "Христос воскрес!", а на це мають відповідати "Воістину воскрес!". Зазвичай, так треба привітатися три рази. Христосатися потрібно від першого дня Великодня й аж до кінця Світлої седмиці (тижня після Великодня).

Також один дуже цікавий звичай — гра "набитки": всі присутні за святковим столом повинні взяти в руку по крашанці й стукнутися один з одним. В кінці тлумачать результат:

яйце не розбилося і витримало всі "удари" — у людини буде щасливий рік;

якщо дівчина стукнеться з дитиною і скаже "Христос Воскрес!" — наступний Великдень зустріне вагітною;

яйце випало з рук — готуйтеся до неприємностей, краще відмовитися від поїздок;

яйце розбилося до обіду — буде сварка в родині, після обіду — втратите гроші;

яйце скотилося зі столу — в оточенні є заздрісники.

Великодні крашанки та паска. Фото: google.com

Після того, як ритуал биття яйцями закінчено, дівчата дивляться, наскільки близько жовток знаходиться до білка. Чим він ближче — тим швидше дівчина вийде заміж, чим більш насиченим його колір — тим вдаліше буде шлюб.

Для тих, хто хоче бути здоровим, щасливим та здійснити свої мрії, існують особливі обряди. Так, щоб здоров'я було міцним, необхідно зранку вмитися водою з колодязя або джерела.

А якщо ви бажаєте стати щасливішим або ж здійснити свою заповітну мрію, то необхідно зранку в день Великодня з'їсти освячене яблуко та уявити собі заповітну мету, яка здійснилася.

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