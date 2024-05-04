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Великдень 2024 — що категорично не можна робити у свято та як привабити щастя

4 травня 2024 14:02
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Великдень 2024 — як відзначати, що не можна робити і які ритуали подарують щастя
Дівчина з освяченою паскою на Великдень. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Великдень 2024 року випадає на 5 травня. Світле Христове Воскресіння має не тільки важливі традиції, звичаї та повір'я, а й суворі заборони.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна робити на Великдень та як привабити щастя у це світле свято. 

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Що не можна робити на Великдень — важливі заборони

Хоч це й святковий день, сповнений радості, світла та надії, він все ж має певні заборони, яких мають дотримуватися віряни, щоб не розгнівати Бога.

Так, на Великдень не можна: 

  • занадто довго спати (народні прикмети кажуть, що від цього зіпсується настрій та голова болітиме);
  • лінуватися — цей день людина проводить у святкових клопотах, тож немає приводу для лінощів;
  • лихословити, лаятися — це гріх;
  • пліткувати;
  • сваритися;
  • працювати та займатися домашніми справами;
  • працювати на городі;
  • виносити сміття після заходу сонця;
  • підстригати або фарбувати волосся;
  • вінчатися;
  • одружуватися;
  • відвідувати кладовище та поминати померлих — це радісне свято, яке спрямоване на звільнення від смутку й скорботи.

 

Що не можна робити на Великдень — важливі заборони
Освячення великодніх страв на Великдень. Фото: google.com

Що потрібно робити на Великдень 2024 — звичаї, обряди та прикмети

Одна з головних традицій на Великдень — христосування. Це означає, що віряни по-особливому мають вітати один одного, а саме: казати "Христос воскрес!", а на це мають відповідати "Воістину воскрес!". Зазвичай, так треба привітатися три рази. Христосатися потрібно від першого дня Великодня й аж до кінця Світлої седмиці (тижня після Великодня).

Також один дуже цікавий звичай — гра "набитки": всі присутні за святковим столом повинні взяти в руку по крашанці й стукнутися один з одним. В кінці тлумачать результат:

  • яйце не розбилося і витримало всі "удари" — у людини буде щасливий рік;
  • якщо дівчина стукнеться з дитиною і скаже "Христос Воскрес!" — наступний Великдень зустріне вагітною;
  • яйце випало з рук — готуйтеся до неприємностей, краще відмовитися від поїздок;
  • яйце розбилося до обіду — буде сварка в родині, після обіду — втратите гроші;
  • яйце скотилося зі столу — в оточенні є заздрісники.

 

Що потрібно робити на Великдень 2024 — звичаї, обряди та прикмети
Великодні крашанки та паска. Фото: google.com

Після того, як ритуал биття яйцями закінчено, дівчата дивляться, наскільки близько жовток знаходиться до білка. Чим він ближче — тим швидше дівчина вийде заміж, чим більш насиченим його колір — тим вдаліше буде шлюб.

Для тих, хто хоче бути здоровим, щасливим та здійснити свої мрії, існують особливі обряди. Так, щоб здоров'я було міцним, необхідно зранку вмитися водою з колодязя або джерела.

А якщо ви бажаєте стати щасливішим або ж здійснити свою заповітну мрію, то необхідно зранку в день Великодня з'їсти освячене яблуко та уявити собі заповітну мету, яка здійснилася. 

 

Раніше ми розповідали, що не можна робити у Велику суботу перед Великоднем, щоб не втратити удачу. 

Нагадаємо, ми писали, які продукти обов'язково освячують на Великдень та що вони символізують.

Також радимо дізнатися, які продукти категорично не можна святити на Великдень та чому. 

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Великдень-2024

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