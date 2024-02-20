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Все видят перед собой природу, и только таланты заметят птичку

20 февраля 2024 06:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Непростая головоломка для настоящих талантов — найдите сороку за 5 секунд
Оптическая головоломка, где нужно найти маленькую сороку. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Только самые внимательные люди способны решать непростые загадки за короткий промежуток времени, ведь далеко не все обладают высоким уровнем интеллекта. Если вам интересно узнать, входите ли вы в число самых сообразительных людей, предлагаем вам решить одну хитрую головоломку.

Головоломку представили на "УНИАН".

Оптическая головоломка — найдите птицу за пять секунд

Перед собой вы можете увидеть одну довольно теплую фотографию, на которой есть большое количество разных ярких цветов, деревьев, природа и красивая церковь. Казалось бы, что может быть еще такого на фото? Но нет, на нем есть несколько то, что скрылось от человеческих глаз.

Речь идет о маленькой сороке, которая хитро спряталась от камеры и ждет, пока ее найдут. Найти вам эту птицу нужно меньше, чем за пять секунд. В противном случае вам не удастся определить, являетесь ли вы настоящим талантом.

Но осторожно, ведь с этой головоломкой способны справиться только самые внимательные люди. Обычные люди, конечно, найдут сороку на фото, но только самые сообразительные увидят ее за такой короткий промежуток времени. Поэтому если вы принимаете этот вызов, сделайте несколько вещей.

Во-первых, отложите все свои дела, а во-вторых, уберите все лишнее, что может отвлекать ваше внимание. При необходимости протрите глаза, чтобы лучше видеть каждую деталь на фотографии. Итак, если вы готовы приступать к решению этой головоломки, желаем вам удачи!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптическая головоломка на внимательность. Фото: УНИАН

Если вы смогли найти маленькую птичку на этой теплой фотографии, это означает, что вы очень сообразительный человек. Но в том случае, если вам не удалось отыскать сороку, советуем вам попробовать еще раз или посмотреть на ответ.

Правильный ответ — где спряталась сорока

Внимательно посмотрите на большое дерево, стоящее над цветами, и обратите внимание на ветку в правой части фотографии. Именно на ней и спряталась маленькая сорока.

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильный ответ на оптическую головоломку. Фото: УНИАН

Напомним, мы писали о хитрой оптической головоломке, где нужно отыскать курицу возле пеликана.

Раньше мы рассказывали о головоломке, в которой нужно найти ежа среди медведей.

Также мы сообщали об оптической головоломке, в которой нужно отыскать воробья на фото с садовниками.

оптическая иллюзия
интеллект
головоломка
загадки

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