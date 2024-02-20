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Всі бачать перед собою природу, і тільки таланти помітять пташку

20 лютого 2024 06:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Непроста головоломка для справжніх талантів — знайдіть сороку за 5 секунд
Оптична головоломка, де потрібно знайти маленьку сороку. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Лише найуважніші люди здатні розв’язувати непрості загадки за короткий проміжок часу, адже далеко не всі мають високий рівень інтелекту. Якщо вам цікаво дізнатися, чи входите ви до числа найкмітливіших людей, пропонуємо вам вирішити одну хитру головоломку

Головоломку представили на "УНІАН".

Оптична головоломка — знайдіть пташку за п’ять секунд

Перед собою ви можете побачити одну досить теплу фотографію, на якій є велика кількість різних яскравих квітів, дерев, природа і красива церква. Здавалося б, що може бути ще такого на цьому фото? Але ж ні, на ньому є дещо те, що сховалося від людських очей.

Йдеться про маленьку сороку, яка хитро заховалася від камери і чекає, поки її знайдуть. Знайти вам цю пташку потрібно менш, ніж за п’ять секунд. В іншому випадку вам не вдасться визначити, чи є ви справжнім талантом.

Але обережно, адже з цією головоломкою здатні впоратися лише найуважніші люди. Звичайні люди, звісно, знайдуть сороку на фото, але тільки найкмітливіші побачать її за такий короткий проміжок часу. Тому, якщо ви приймаєте цей виклик, зробіть декілька речей.

По-перше, відкладіть всі свої справи, а по-друге, приберіть все зайве, що може відволікати вашу увагу. За потреби протріть очі, щоб краще бачити кожну деталь на фотографії. Отже, якщо ви готові приступати до вирішення цієї головоломки, бажаємо вам успіхів!

Оптическая головоломка на внимательность
Оптична головоломка на уважність. Фото: УНІАН

Якщо ви змогли знайти маленьку пташку на цій теплій фотографії, це означає, що ви є дуже кмітливою людиною. Але у тому випадку, якщо вам не вдалося відшукати сороку, радимо вам спробувати ще раз або ж подивитися на відповідь.

Правильна відповідь — де заховалася сорока

Уважно подивіться на велике дерево, яке стоїть над квітами, і зверніть увагу на гілку в правій частині фотографії. Саме на ній і заховалася маленька сорока. 

Правильный ответ на оптическую головоломку
Правильна відповідь на оптичну головоломку. Фото: УНІАН

Нагадаємо, ми писали про хитру оптичну головоломку, де потрібно відшукати курку біля пелікана. 

Раніше ми розповідали про головоломку, в якій потрібно знайти їжака серед ведмедів. 

Також ми повідомляли про оптичну головоломку, в якій треба відшукати горобця на фото із садівниками.

оптична ілюзія
інтелект
головоломка
загадки

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