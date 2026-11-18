Молода королева Єлизавета II під час офіційної вечері. Фото: alamy.com

2 червня 1953 року Велика Британія святкувала коронацію Єлизавети II. Мільйони людей стежили за урочистостями. Тим часом на кухні готували особливі частування. Одна зі страв стала справжньою гастрономічною легендою. Адже поєднувало, здавалося б, непоєднувані інгредієнти.

Новини.LIVE із посиланням на The Royal Family розповідає, якою стравою пригощали гостей коронації Єлизавети II та чому цей рецепт став неймовірно популярним.

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Яку дивну страву вигадали для коронації Єлизавети II

Для урочистого прийому створили особливу страву під назвою Coronation Chicken, або "коронаційна курка". Її приготували для іноземних представників, запрошених на святкування.

Авторами рецепта стали флористка та кулінарна письменниця Констанс Спрай і шеф-кухарка Розмарі Г'юм із кулінарної школи Le Cordon Bleu. Перед ними поставили непросте завдання: нагодувати 350 гостей із різних країн, причому всю їжу потрібно було приготувати заздалегідь.

У святковому меню страва мала французьку назву Poulet Reine Elizabeth, що означає "Курка королеви Єлизавети". Це було холодне куряче м'ясо без кісток у вершковому соусі з карі. Його подавали із салатом із рису, зеленого горошку, солодкого перцю та зелені.

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Як готували незвичайну королівську страву

Рецепт удосконалювали кілька тижнів. Курку відварювали з морквою, травами та невеликою кількістю вина.

А ось для соусу використовували несподіване поєднання інгредієнтів:

цибулю;

карі;

томатне пюре;

червоне вино;

лимонний сік.

Після охолодження до суміші додавали майонез, збиті вершки та абрикосове пюре.

Як не дивно, смак вийшов делікатним. Страву продумали так, щоб вона сподобалася гостям із різними кулінарними звичками.

Чому страва стала популярною у Великій Британії

У 1953 році країна ще жила в умовах післявоєнних продуктових обмежень. Тому навіть для королівського прийому доводилося враховувати доступність інгредієнтів.

Однак незвичайне частування пережило свою епоху. "Коронаційна курка" стала популярною начинкою для сендвічів, основою салатів і готових страв у британських супермаркетах. Сьогодні рецепт значно спростили. Часто використовують лише майонез із карі, іноді додають манго.

Ділимося іншими цікавими фактами, історіями та відкриттями

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