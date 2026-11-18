Молодая королева Елизавета II во время официального ужина. Фото: alamy.com

2 июня 1953 года Великобритания праздновала коронацию Елизаветы II. Миллионы людей следили за торжествами. Тем временем на кухне готовили особые угощения. Одно из блюд стало настоящей гастрономической легендой. Ведь в нем сочетались, казалось бы, несочетаемые ингредиенты.

Новини.LIVE со ссылкой на The Royal Family рассказывает, каким блюдом угощали гостей коронации Елизаветы II и почему этот рецепт стал невероятно популярным.

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Какое необычное блюдо придумали для коронации Елизаветы II

Для торжественного приема создали особое блюдо под названием Coronation Chicken, или "коронационный цыпленок". Его приготовили для иностранных представителей, приглашенных на торжество.

Авторами рецепта стали флористка и кулинарная писательница Констанс Спрай и шеф-повар Розмари Хьюм из кулинарной школы Le Cordon Bleu. Перед ними стояла непростая задача: накормить 350 гостей из разных стран, причем всю еду нужно было приготовить заранее.

В праздничном меню блюдо носило французское название Poulet Reine Elizabeth, что означает "Курица королевы Елизаветы". Это было холодное куриное мясо без костей в сливочном соусе с карри. Его подавали с салатом из риса, зеленого горошка, сладкого перца и зелени.

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Как готовили необычное королевское блюдо

Рецепт дорабатывали несколько недель. Курицу отваривали с морковью, травами и небольшим количеством вина.

А вот для соуса использовали неожиданное сочетание ингредиентов:

лук;

кари;

томатное пюре;

красное вино;

лимонный сок.

После остывания в смесь добавляли майонез, взбитые сливки и абрикосовое пюре.

Как ни странно, вкус получился нежным. Блюдо было разработано так, чтобы оно понравилось гостям с разными кулинарными предпочтениями.

Почему блюдо стало популярным в Великобритании

В 1953 году страна еще жила в условиях послевоенных продуктовых ограничений. Поэтому даже для королевского приема приходилось учитывать доступность ингредиентов.

Однако необычное угощение пережило свою эпоху. "Коронационная курица" стала популярной начинкой для сэндвичей, основой салатов и готовых блюд в британских супермаркетах. Сегодня рецепт значительно упростили. Часто используют только майонез с карри, иногда добавляют манго.

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