Науковці з'ясували, що впливає на якість сну найбільше: дивіться на час засинання

Жінка лежить у ліжку вночі. Фото: istockphoto.com

Ви можете кожен день спати по вісім годин. Але після пробудження почуватися втомленими та сонними. А причина може ховатися у звичці, на яку мало хто звертає увагу, — часі засинання.

Який час відбою погіршує ваш сон та навіть здоров'я, розповіли фахівці зі сну, пише EatingWell, передає Новини.LIVE.

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Коли найгірше лягати спати

На думку фахівців, найгірший час для засинання — після опівночі. Особливо якщо ви регулярно лягаєте о першій чи другій ночі, а вранці мусите рано прокидатися.

Річ у тім, що наш організм працює за внутрішнім біологічним годинником. Він визначає, коли ми відчуваємо сонливість, коли стаємо бадьорими та як відбуваються процеси відновлення.

Фахівчиня зі сну Челсі Роршайб пояснює, що відпочинок, який не збігається з природними циркадними ритмами, погіршує якість сну. Однак опівніч не є магічною межею. Люди мають різні біологічні ритми, тому універсального часу засинання не існує. Найбільшу проблему створює постійна невідповідність між внутрішнім годинником і щоденним розпорядком.

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Пізнє засинання здатне впливати одразу на кілька важливих процесів в організмі:

порушується вироблення гормонів

Мелатонін допомагає організму підготуватися до сну, а кортизол поступово активізує його перед пробудженням. Лікар Алекс Дімітріу пояснює, що пізнє засинання, особливо за яскравого вечірнього освітлення, може порушувати природну роботу цих гормонів. У результаті вам складніше заснути, а ранкове пробудження може супроводжуватися відчуттям втоми.

організм недоотримує глибокий сон

Саме під час глибокої фази сну тіло активно відновлюється, а мозок обробляє та закріплює інформацію. Ця фаза переважає у першій частині періоду сну. Тому якщо ви лягаєте надто пізно, але прокидаєтеся у звичний ранній час, ризикуєте скоротити важливі етапи відновлення. Водночас глибокий сон не зникає автоматично після опівночі. Значення мають загальна тривалість відпочинку та його відповідність біологічним ритмам.

Що показало дослідження вчених

У 2021 році група британських дослідників за участю науковців Ексетерського університету проаналізувала дані понад 88 тисяч людей із британського проєкту UK Biobank. Вчені намагалися з'ясувати, як час засинання пов'язаний із ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

З'ясувалося, що учасники, які засинали після опівночі, мали на 25% вищий відносний ризик розвитку серцево-судинних захворювань, ніж ті, хто засинав між 22:00 та 23:00. Проте дослідники наголошують: це статистичний зв'язок, а не доказ того, що саме пізній сон спричиняє хвороби.

Як правильно спати, щоб прокидатися відпочилими

Фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:

лягайте та прокидайтеся приблизно в один час навіть у вихідні;

за одну-дві години до відпочинку приглушуйте освітлення та обмежуйте використання телефона;

намагайтеся щодня бувати на денному світлі, особливо вранці;

не пийте каву ближче до вечора, адже кофеїн діятиме впродовж кількох годин;

підтримуйте у спальні комфортну прохолодну температуру;

не використовуйте алкоголь як засіб для швидкого засинання.

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