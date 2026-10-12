Ученые выяснили, что влияет на качество сна больше всего: смотрите на время засыпания

Даже 8 часов не спасет: ученые назвали самое худшее время для сна
Вы можете спать по восемь часов каждый день. Но после пробуждения чувствовать себя уставшими и сонными. А причина может крыться в привычке, на которую мало кто обращает внимание, — времени засыпания.
Какое время отбоя ухудшает ваш сон и даже здоровье, рассказали специалисты по сну, пишет EatingWell, передает Новини.LIVE.
Когда хуже всего ложиться спать
По мнению специалистов, самое неподходящее время для засыпания — после полуночи. Особенно если вы регулярно ложитесь в час или два ночи, а утром вам приходится рано просыпаться.
Дело в том, что наш организм работает по внутренним биологическим часам. Они определяют, когда мы чувствуем сонливость, когда становимся бодрыми и как происходят процессы восстановления.
Специалист по сну Челси Роршайб объясняет, что отдых, не совпадающий с естественными циркадными ритмами, ухудшает качество сна. Однако полночь не является магической границей. У людей разные биологические ритмы, поэтому универсального времени засыпания не существует. Наибольшую проблему создает постоянное несоответствие между внутренними часами и ежедневным распорядком.
Почему даже восьми часов сна может быть недостаточно
Позднее засыпание способно влиять сразу на несколько важных процессов в организме:
- нарушается выработка гормонов
Мелатонин помогает организму подготовиться ко сну, а кортизол постепенно активизирует его перед пробуждением. Врач Алекс Димитриу объясняет, что позднее засыпание, особенно при ярком вечернем освещении, может нарушать естественную работу этих гормонов. В результате вам сложнее заснуть, а утреннее пробуждение может сопровождаться чувством усталости.
- организм не получает достаточно глубокого сна
Именно во время глубокой фазы сна тело активно восстанавливается, а мозг обрабатывает и закрепляет информацию. Эта фаза преобладает в первой части периода сна. Поэтому, если вы ложитесь слишком поздно, но просыпаетесь в привычное раннее время, рискуете сократить важные этапы восстановления. В то же время глубокий сон не исчезает автоматически после полуночи. Важны общая продолжительность отдыха и его соответствие биологическим ритмам.
Что показало исследование ученых
В 2021 году группа британских исследователей при участии ученых из Эксетерского университета проанализировала данные более 88 тысяч человек из британского проекта UK Biobank. Ученые пытались выяснить, как время засыпания связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Выяснилось, что у участников, засыпавших после полуночи, относительный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был на 25% выше, чем у тех, кто засыпал между 22:00 и 23:00. Однако исследователи подчеркивают: это статистическая связь, а не доказательство того, что именно поздний сон вызывает болезни.
Как правильно спать, чтобы просыпаться отдохнувшими
Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:
- ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время даже в выходные;
- за один-два часа до сна приглушайте свет и ограничивайте использование телефона;
- старайтесь ежедневно бывать на дневном свете, особенно утром;
- не пейте кофе ближе к вечеру, ведь кофеин будет действовать в течение нескольких часов;
- поддерживайте в спальне комфортную прохладную температуру;
- не используйте алкоголь как средство для быстрого засыпания.
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